Komplette Ruhebank aus dem Wald geklaut

Von: Florian Hesse

Teilen

Geklaut: Die Bank des Kneipp-Vereins zwischen Collenberg und Sticht © Werner Lemmert

Wer klaut denn eine Ruhebank?

Halver - Was demoliert werden kann, wird demoliert, was geklaut werden kann, wird geklaut – und wenn es eine komplette Ruhebank am Waldrand ist.

Auf einen der Rastplätze müssen Spaziergänger offenbar künftig verzichten: Am Samstag stand die Sitzbank zwischen Collenberg und Sticht noch auf ihren Füßen. Am Sonntag waren nur noch die Füße da.

Die Rastmöglichkeit war eine von insgesamt 13, die von Halveraner Vereinen und in Regie des Stadtsportverbandes über Leader-Fördermittel beschafft und aufgestellt werden konnten. In diesem Fall traf es den Kneipp-Verein Halver. Wo dessen Bank nun steht, ist unbekannt. Hinweise nehmen Stadt und Polizei entgegen.