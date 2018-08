Die Pflege-Situation in Halver: "Man hetzt durch den Tag"

Halver - Gleich drei Bundesminister wollen mit einer „Konzertierten Aktion Pflege“ etwas gegen den Mangel an Pflegekräften tun. Auch durch den kürzlichen Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Pflegeeinrichtung in Paderborn hat das Thema noch einmal zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten.

In den beiden Einrichtungen in Halver wird das zwar begrüßt, die Schwierigkeiten in der Pflege werden aber auch klar benannt. „Erstmal ist es gut, dass das Thema Pflege wieder in den Fokus kommt“, sagt Claudia Rübsam, Leiterin des Seniorenzentrums Bethanien. Es sei über die Jahre aber schon viel aus der Politik versprochen worden. Die Situation im stationären Bereich sei auch nach den Veränderungen in den vergangenen Jahren schwierig.

Hoffen auf Entspannung am Pflegemarkt

Matthias Lauermann, stellvertretender Leiter von Haus Waldfrieden, erhofft sich vom Einschreiten der Politik mehr Unterstützung für die Pflegeeinrichtungen, insbesondere hofft er auf Entspannung im Pflegemarkt. „Wir merken eine deutliche Unterversorgung und müssen Kunden ablehnen, die wir nicht versorgen können, weil wir nicht die Kapazitäten haben“, sagt Lauermann. Von der „Konzertierten Aktion Pflege“ insbesondere erwartet er, dass die versprochene Stärkung der Pflege nicht zulasten der Altenpflege gehe. „Die stand immer schon in Konkurrenz zu dem etwas attraktiveren Berufsbild der Krankenpflege.“ Die Politik müsse darauf achten, dass alle Bereiche versorgt seien.

Erheblicher Arbeitsaufwand

Es gebe einen erheblich höheren Arbeitsaufwand, sagt Rübsam. Zwar habe sich der bürokratische Aufwand theoretisch verringert, aufgrund der höheren Fluktuation bei den Bewohnern sei der Aufwand aber in der Praxis gestiegen. Dieser Mehraufwand setze sich von der Aufnahme über Hauswirtschaft und Pflege bis zu den Dokumentationspflichten fort. „Mit dem Schreiben von Tagesstrukturen kommen die Pflegekräfte nicht hinterher, weil es so viele Ein- und Auszüge gibt“, sagt Stefanie Thiemann, Pflegedienstleiterin im Bethanien. Viele Bewohner hätten nur eine kurze Verweildauer im Bethanien, weil sie vorher zuhause und dann ambulant versorgt wurden. „Sie kommen dann oft in sehr schlechtem Zustand zu uns, wenn es zuhause mit der Pflege gar nicht mehr geht.“ Hinzukomme, dass Bewohner zwar mit einem niedrigeren Pflegegrad aufgenommen würden, die Pfleger aber trotzdem einen Arbeitsaufwand hätten, der höheren Pflegegraden entspricht, da die Bewohner noch nicht entsprechend neu begutachtet worden seien.

Großer Zeitrdruck für das Personal

Es fehle häufig die Zeit, um mit Bewohnern auch mal ein kurzes persönliches Gespräch zu führen, sich nach ihren Bedürfnissen zu erkundigen, sagt Matthias Lauermann. „Es sollte nicht alles so durchgetaktet sein“, lautet sein Appell. „Im Prinzip hetzt man durch den ganzen Tag“, sagt auch Stefanie Thiemann. „Die Pflegekräfte wünschen sich Entschleunigung.“ Auch von Bewohnerseite gebe es viel Verständnis für das Personal. „Die sagen dann: Wir müssen mehr einstellen, die können nicht mehr“, berichtet Rübsam. Das bestätigt auch Helmut Vormann, Vorsitzender des Bewohner-Beirats im Bethanien: „Man merkt, dass die Pflegekräfte alle voll ausgelastet sind.“ Im Wohnbereich für Demenzkranke im Seniorenzentrum Bethanien würden beispielsweise im Frühdienst fünf Mitarbeiter 37 Bewohner versorgen, sagt Thiemann. Da komme es vor, dass das eben angezogene Hemd sofort wieder ausgezogen wird, was dann doppelte Arbeit bedeute. „Einige Bewohner wollen direkt um 8 Uhr im Speisesaal sein, das ist dann zusätzlicher Zeitdruck.“ So bleibe nicht viel Zeit für Bewohnergespräche. Kompensiert werde das durch Betreuungsassistenten des Sozialdienstes, die unter anderem Gespräche mit den Bewohnern führen, ebenso durch die Gruppe „Senioren helfen Senioren“ sowie andere Ehrenamtler, sagt Rübsam: „Die können das wieder wettmachen, wofür die Pfleger teilweise keine Zeit haben.“

Ein hoher Krankenstand

Die hohe Belastung hat einen hohen Krankenstand zur Folge, sagt Thiemann. „Man versucht sich dann mit Leiharbeit zu helfen.“ Aber das sei nicht nur teuer, sondern auch für die Bewohner nicht die optimale Lösung. „Ständig neue Gesichter zu sehen, ist auch nicht so das Wahre“, sagt Beirats-Vorsitzender Vormann.

Fachkräfte-Quote als Vorgabe

„Wir haben zuviel Personal“, sagt Rübsam. Das liege daran, dass die Quote von 50 Prozent examinierten Pflegekräften gehalten werden müsse. Da sich der Personalbedarf aus den Pflegegraden der Bewohner errechnet, variiert dieser. Jeden Monat wird deshalb der Personalbedarf neu kalkuliert, aber kurzfristig auf die Fluktuationen zu reagieren, ist angesichts des Angebots an examinierten Pflegekräften schwierig. „Wir müssen sehen, dass wir unseren Bestand halten“, sagt Rübsam. Auch wenn das bedeutet, mehr Personal vorzuhalten, als es den momentanen Pflegegraden der Bewohner entspricht. „Letztes Jahr hatten wir das Pech, dass uns mehrere Examinierte verlassen haben, da mussten wir uns anstrengen neues examiniertes Personal zu bekommen.“

Ohne Quote mehr Pflegehelfer

Die 50-Prozent-Quote bezeichnet Lauermann als „unsäglich“. Sie bedeute nämlich noch lange nicht, dass 50 Prozent der anfallenden Tätigkeiten tatsächlich examiniertes Personal erforderten oder dass die Fachkräfte ihre Arbeitszeit nur auf solche Tätigkeiten verwenden könnten. Eine qualifizierte Quote, die den Tätigkeiten entspricht, für die examiniertes Personal nötig ist, wäre besser, sagt Lauermann. Viele grundpflegerische Tätigkeiten seien auch von Pflegehelfern zu leisten. „Es sollten natürlich immer noch Fachkräfte bereitstehen für die Dinge, für die examiniertes Personal benötigt wird.“ Auch Thiemann findet, dass die 50-Prozent-Quote heruntergeschraubt werden müsste, da Pflegeeinrichtungen sie nicht dauerhaft halten könnten. Ohne die Quote in der jetzigen Form könnten mehr Pflegehelfer eingestellt werden.

Schwierige Personalsuche

Man kriege kaum Bewerber auf die offenen Stellen, sagt Thiemann. Stattdessen gäbe es Prämien, wenn Mitarbeiter examinierte oder auch nicht-examinierte Pfleger an Einrichtungen vermittelten. „Mittlerweile stellen wir nicht mehr befristet ein, sondern nur noch unbefristet, damit es attraktiver ist“, sagt Pflegedienstleiterin Stefanie Thiemann. Matthias Lauermann vom Haus Waldfrieden bestätigt die Schwierigkeiten in der Personalsuche: „Wir haben nicht den großen Bewerberrückfluss, wenn wir eine Anzeige schalten.“ Ein Teil der Kollegen im Haus Waldfrieden nähmen allerdings auch längere Anfahrtswege in Kauf, weil die Einrichtung als Arbeitgeber und aufgrund seines Konzepts etwas Besonderes sei.

Ausländische Pflegekräfte

Dass mehr Pflegekräfte aus dem Ausland angeworben werden sollen, wie es auch in dem Aktionsplan zur Pflege angekündigt wird, ist für das Seniorenheim Bethanien nichts Ungewöhnliches. Kollegen unterschiedlicher Herkunft sind dort längst Alltag. „Allein im Wohnbereich I arbeiten elf Nationen“, sagt Thiemann und Rübsam ergänzt: „Wir sind froh, dass wir diese Mitarbeiter haben und uns auf sie verlassen können.“ Wichtig seien bei ausländischen Pflegekräften aber insbesondere gute Sprachkenntnisse.

Den Beruf attraktiver machen

„Es kann nicht sein, dass so eine bedeutende Arbeit wie die der Pflegefachkräfte und Pflegehelfer nichts kosten darf in den Augen der Bevölkerung“, sagt Matthias Lauermann. Eine Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wäre da eine Möglichkeit. „Wir müssen Mittel und Wege finden, die Leute so zu bezahlen, wie sie es verdienen.“

Schöne Seiten des Berufs in den Fokus

Man müsse den Beruf attraktiver machen, auch über eine höhere Bezahlung, findet Claudia Rübsam. Arbeitgeber sollten zudem etwas für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun, zum Beispiel Mitgliedschaften im Fitnessclub fördern. Viele Bewerber würden heute auf entsprechende Angebote achten. Um den Beruf attraktiver zumachen, wäre es allerdings wünschenswert, wenn der Pflegebereich nicht immer in Form von Katastrophenmeldungen – à la zu wenig Geld, zu wenig Personal, zu wenig Zeit – dargestellt werde, sagt Lauermann. Auch die schönen Seiten des Pflegeberufs sollten mehr in den Fokus gerückt werden. Denn: „Viele Menschen arbeiten mit Herzblut in der Pflege.“