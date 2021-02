„Keine 100-prozentige Sicherheit“: Seniorenheime äußern sich zum Mutation-Vorfall in Leverkusen

Coronavirus in Halver

In einem Seniorenheim in Leverkusen sind 15 Bewohner an einer Mutation des Coronavirus gestorben. 47 ältere Menschen und 25 Mitarbeiter wurden infiziert. Im Nachhinein sei nachvollzogen worden, dass das Virus durch das Personal in die Einrichtung kam. Wie gehen die hiesigen Einrichtungen mit dieser Nachricht um?