Seltenes Tier im MK gesichtet: Ein Schwarzstorch in Halver

Ein Schwarzstorch in Halver. © Ulrich Diez

Einem Hinweis aus der AA-Leserschaft in Halver ist diese Aufnahme vom Schwarzstorch zu verdanken, die der Lüdenscheider Tierfotograf Ulrich Diez an Christi Himmelfahrt aufnehmen konnte.

Halver - Der Hinweis lockte den Fotografen in die Gegend, in der Ulrich Diez am Bolsenbach in Halver prompt fündig wurde und den besonders scheuen, aber auch fotogenen Vogel ablichten konnte.

Dass er zum Zeitpunkt der Aufnahme bei seinem Beutezug durch den Bach im besten Morgenlicht dem Fotografen einen herrlichen Schulterblick gönnte, betrachtete der heimische Fotograf als schönes Geschenk der Natur zum Vatertag. Besonders gut ist bei diesem Foto zu erkennen, dass des Schwarzstorchs Körpergefieder sich nicht rein schwarz zeigt, sondern in den unterschiedlichsten Farbtönen schillert.

Ein besonderes Erlebnis, für das sich der Fotograf Ulrich Diez auf diesem Wege auch für den Tipp bedankt.