Seltener Vogel im MK: Amsel kann unter Wasser laufen

Von: Thilo Kortmann

Die Wasseramsel hat sich an der Heesfelder Mühle eingenistet. Als neuer Wohnraum dient ihr das Mühlrad. Besonderheit des Tieres ist, dass es tauchen, schwimmen und unter Wasser laufen kann. © graf Rüdiger Rohmann hat sich auf die Suche nach dem seltenen Vogel begeben. FOTO: RÜDIGER ROHMANN

Dieser Vogel könnte auch als Fisch durchgehen: Die Wasseramsel hat sich so sehr an den nassen Lebensraum angepasst, dass sie schwimmen und tauchen kann. In Halver wurde sie jetzt gesichtet.

Halver – Man kann sie fast als Mischung aus Fisch und Vogel bezeichnen: die Wasseramsel. Sie geht schon mal auf Tauchgang, weil ihr Lebensraum das Wasser ist. Nicht über das Wasser, sondern unter dem Wasser kann sie meterweit laufen. Keine Anpassung an die derzeitigen Auswirkungen des Klimawandels, sondern eher ein langer Prozess in der Evolutionsgeschichte.

Vogel lebt im Wasser

Dieser Vogel liebt das Wasser nicht erst seit den heißen Sommern ohne Regen, sondern hat sich in seiner Jahrtausende alten Entwicklungsgeschichte dieser nassen Nische angepasst. Deshalb liebt diese Amselart Orte wie Uferböschungen, nasse Mauern an Gewässern und feuchte Plätze zum Nisten.

Da passt der Ort in Halver, wo sich der seltene Vogel jetzt seit Kurzem eingenistet hat, sehr gut ins Schema der bevorzugten Lebensbedingungen. Am Mühlrad der Heesfelder Mühle findet die Wasseramsel alles vor, was sie so mag. Ein Vogel, der zurzeit zwar nicht gefährdet ist, aber trotzdem eher selten gesichtet wird in der Region.

Liebt steinige Gewwässer

Die Wasseramsel mag steinige Gewässer wie Bäche oder Flüsse in Wald- und Bergland. Dieses besondere Lebewesen hat sich das Wasser als Lebensraum ausgesucht, dagegen sieht man die normale Amsel immer nur über die Wiese und in Büschen hüpfen. Auch sie hat sich angepasst: Ist vom Waldvogel zum Gartenvogel geworden, der auf der Wiese lebt.

Gerade weil die Wasseramsel hier so selten vorkommt, ist sie bereits zum beliebten Fotomotiv geworden. Fotograf Rüdiger Rohmann, der in der alten Schule wohnt und dort auch die Photomanufaktur betreibt, hat das Tier im Bach abgelichtet, und Gaby Brunsmeier hat das Vogel-Pärchen auf dem Mühlrad geknipst. „Ein echter Glückstreffer“, sagt Brunsmeier. Das Pärchen zusammen sehe man noch viel seltner als den Vogel alleine, fügt sie hinzu.

Das Wasseramsel-Pärchen an seiner neuen Heimat. © GABY Brunsmeier

„Die Wasseramsel ist sehr selten hier in der Region. Weil es auch immer weniger von diesen natürlichen Bachläufen gibt wie hier an der Heesfelder Mühle“, weiß Gaby Brunsmeier vom Verein Heesfelder Mühle. Der Vogel sei zudem auch noch sehr speziell, da er im Wasser lebe, „dort kann er laufen und Steine umdrehen“, weiß die Flora- und Fauna-Expertin.

Steine umdrehen? „Ja, sie drehen Steine um und picken nach Flohkrebsen, Wasserinsekten und Wasserschnecken“, erklärt Brunsmeier. Dass ausgerechnet die Heesfelder Mühle neue Heimat des Tieres geworden sei, ist durch die Bedingungen wie das Mühlrad, durch das nonstop Wasser laufe, und den Bach mit vielen Steinen zu erklären, so die Halveranerin.

Dreht Steine um

Auch Rohmann hat den Vogel schon beobachtet und sich mit der Fotokamera auf die Pirsch gemacht. „Der neue und seltene Nachbar hat sich am Mühlrad eingenistet, er liebt ja nasse Gebiete.“ Rohmann hat sich eigentlich unter anderem in seinem Nebenberuf als Fotograf auf die Ablichtungen von Hunden spezialisiert, doch in der schönen Umgebung seiner Heimat erkundet er mit seinem Objektiv auch die heimische Tierwelt in ihrer ganzen Pracht.

Nabu stuft Vogel als Besonderheit ein

Auch der Naturschutzbund (Nabu) stuft die Wasseramsel als Besonderheit ein: „Sie ist so sehr ans Leben am Wasser angepasst, dass sie sogar unter dem Wasser mehrere Meter laufen kann“, heißt es auf der Homepage. Die Wasseramsel sei stark an Gewässer gebunden und der einzige einheimische Singvogel, der tauchen und schwimmen könne.

Ihr überwiegend braunes Gefieder sei sehr dicht und somit perfekt an die aquatische Lebensweise angepasst. Der stromlinienförmige Körper ermögliche sehr schnelles Schwimmen. Dabei werden die Flügel als Antrieb eingesetzt. Die Knochen der Wasseramsel sind relativ schwer und mit viel Mark gefüllt. Dadurch werde das Abtauchen wesentlich erleichtert und der Singvogel könne bis zu 30 Sekunden unter Wasser bleiben.

Nester hinter Wasserfällen

Diese Amselart brüte vor allem in Mittel- bis Süddeutschland in der Nähe von geröllreichen, schnell fließenden Bächen und Flüssen. Wasseramseln bauten ihre Nester auf Felsvorsprüngen, unter Brücken oder hinter Wasserfällen. Das Nest werde aus Moos kuppelförmig gebaut. Innen sei es mit Grashalmen und Blättern ausgekleidet. Die Jungen verlassen das Nest nach etwa drei Wochen und können sofort schwimmen und tauchen. Die Flugfähigkeit erlernten sie erst später.

„Die Wasseramsel ist ein sehr spezieller Vogel“, findet Gaby Brunsmeier. Sie freut sich sehr über den neuen Gast an der Mühle und vergleicht ihn mit dem Eisvogel. „Auch den Eisvogel, der an sauberen Gewässern wie Bächen und Flüssen lebt, sieht man sehr selten. Man freut sich dann umso mehr, wenn man ihn erblickt und dann auch noch fotografieren kann.“