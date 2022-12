Mann plant Tiny Houses in Halver

Von: Svenja Meyrich

Mit Flatterband hat Claus Dieter Voigt die Umrisse der Tiny Houses schon grob abgesteckt. © Meyrich, Svenja

Der Bauantrag beim Märkischen Kreis ist gestellt, vorbereitende Arbeiten laufen schon: Der Halveraner Claus Dieter Voigt möchte an der Susannenhöhe sechs Tiny Houses errichten.

Halver - Das Grundstück gegenüber der früheren Förderschule an der Susannenhöhe gehört Claus Dieter Voigt schon lange, zuletzt hatte er versucht, es als Baugrundstück zu vermarkten. „Doch das war lange nicht ganz so einfach, weil nicht klar war, wie das mit dem Flächennutzungsplan ist“, sagt Voigt.

Doch nun habe er Planungssicherheit, das Grundstück sei bauzulässig. Dazu kommt: Im Bebauungsplan Nr. 35 „Susannenhöhe“ der Stadt Halver ist nur die Mitte des Grundstücks als „überbaubar“ für zwei Häuser ausgewiesen, auf den anderen Flächen wären nur Stellplätze, Garagen und Nebengebäude möglich gewesen. „Das liegt an der Beschaffenheit des Untergrundes“, weiß Voigt. Doch Tiny Houses in Holzbauweise wiegen natürlich lange nicht so viel wie ein Einfamilienhaus, könnten also ohne Weiteres auf dem Gelände platziert werden.



Tiny Houses sind, wie der Name schon sagt, kleine Gebäude, die als besonders nachhaltig gelten. Denn weniger Wohnfläche bedeutet zugleich auch weniger Verbrauch von Strom, Wasser und Wärme. Im vorderen Bereich seines Grundstückes wäre noch Platz für ein Einfamilienhaus – dieses Grundstück möchte Voigt verkaufen, im hinteren Bereich sollen die kleinen, ökologischen Häuser errichtet werden. Feststehend sollen sie sein und über je rund 34 Quadratmeter Wohnfläche verfügen.



Mit Flatterband hatte Voigt die Häuschen schon einmal abgesteckt: 4 mal 10 Meter pro Haus, vor jedem ist ein Stellplatz geplant. Den Weg, um zu den kleinen Holzhäusern zu gelangen, legt Voigt derzeit selbst an, hat bereits einige Randsteine setzen können, bevor der Frost ihm einen Strich durch die Rechnung machte. „Ansonsten ist alles, was benötigt wird, an der Straße bereits vorhanden“, sagt Voigt und meint damit vor allem die Wasser- und Stromanschlüsse für die Tiny Houses.



Aber Voigt hat sich auch professionelle Unterstützung ins Boot geholt: Der Halveraner Architekt Ali Mochkabadi hat den Entwurf des Bauantrages beim Märkischen Kreis verfasst und wird Voigt auch im weiteren Verlauf der Planung zur Seite stehen. Beschieden ist der Bauantrag zwar noch nicht, aber Claus Dieter Voigt ist zuversichtlich, dass die Entscheidung positiv ausfällt für die kleinen Häuser an der Susannenhöhe.