Outdoor-Boxfit an der Heesfelder Mühle

HALVER - Unter freiem Himmel stiegen am Samstag sportbegeisterte Frauen an der Heesfelder Mühle ins sommerliche Fitness-Training ein.

Im Rahmen des Projekts „Naturerlebnis Oben an der Volme“, das der Verein für Naturschutz und Kulturlandschaftspflege Heesfelder Mühle gemeinsam mit dem Wald- und umweltpädagogischen Zentrum Heed entwickelt hat, kamen die Frauen zu einer Schnupperstunde unter dem Motto „Outdoor Boxfit – Mit Schwung in den Sommer“ zusammen. Nach Yoga (mit Kühen) ging das „Naturerlebnis Sport pur“-Programm mit dem eineinhalbstündigen Training auf der grünen Wiese in die zweite Runde.

Als Trainerin brachte Marion Fiedler von der Lüdenscheider Kampfsportschule MKL die Teilnehmerinnen ins Schwitzen. Trainierte mit Vorkenntnissen und Ungeübte, die sich spontan zur Teilnahme an der ersten Outdoor-Boxfit-Aktion an der Heesfelder Mühle entschieden hatten, machten beim Auspowern an der frischen Luft mit. „Das ist ein Workout für alle, die lange keinen Sport mehr gemacht haben“, erläuterte Marion Fiedler. „Boxfit ist ein Training für die gesamte Körpermuskulatur.“

Begeistert zeigte sie sich von der Möglichkeit, im Grünen zu trainieren. „Mit der Natur zusammen ist es herrlich“, meinte sie. Für gewöhnlich findet das Boxfit-Training, das sie in der Kampfsportschule anbietet, in geschlossenen Räumen statt. Mit sichtlichem Spaß, Ausdauer und Sportsgeist war die Frauengruppe beim Workout in der Natur bei der Sache. Nach kurzem Aufwärmen ging’s ans Erlernen unterschiedlichster Boxtechniken. Gezielt führte die erfahrene Trainerin ihre Gruppe an Techniken wie das Abtauchen, um einem Schlag des Gegenübers auszuweichen, Aufwärtshaken als effektive Schlagtechnik und andere Grundlagen heran. Gerade Schläge erleichterten den Einstieg in die Welt des Boxens. „Die Schläge müssen häufig wiederholt werden, damit die Technik sauber wird“, erklärte Marion Fiedler.

Je sauberer die Technik sei, desto gezielter könnten die Teilnehmer die Schläge platzieren. „Sie trauen sich dann auch, fester zuzuschlagen.“ Damit sich niemand verletzte, hatte sie Handpratzen und Schlagpolster zum Training mitgebracht. „Super, das sieht schon gut aus“, sparte sie nicht mit Lob. Reaktionsspiele mit einem Tennisball rundeten den Boxfit-Spaß zum Hineinschnuppern ab.

Noch zweimal haben Sportbegeisterte in diesem Jahr Gelegenheit, Naturerlebnis Sport pur mit Marion Fiedler zu erleben. Am 12. August können Familien mit Kindern ab sechs Jahren beim „Family Day – Sport tut gut“-Tag vor Ort etwas für ihre Gesundheit zu tun. Outdoor Kickboxen ist am 8. September angesagt. Yoga (mit Kühen) steht noch einmal am 7. Juli und 23. September auf dem Programm. Referent ist Olaf Zander.