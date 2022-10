Schwierige Vorzeichen für Halvers Haushalt 2023

Von: Florian Hesse

Im Rathaus wird gerechnet. Es wird schwierig mit dem Haushalt 2023. Steht eine Erhöhung der Gewerbesteuer an?

Halver - „Der Bürgermeister schenkt den Bürgern reinen Wein ein und versieht schlechte Nachrichten auch mit Klartext.“ Mit diesen Worten kommentiert Simon Thienel, 1. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Halver, die Aussagen Michael Broschs. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne eine Erhöhung der Grundsteuer zurechtkommen“, hatte Brosch kürzlich im AA-Gespräch gesagt.

Es sei „ein starker erster Aufschlag“, um in der noch anstehenden Debatte um den Haushalt 2023 zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, so Thienel. Ganz neu allerdings sind die Überlegungen nicht: „Hausintern sind der Bürgermeister und ich darüber schon lange im Gespräch, so der Kämmerer gegenüber unserer Redaktion.



Wie lange das Thema Grundsteuer bereits im Raum steht, sagt Thienel auf Nachfrage ebenfalls. Bei seinem Amtsantritt habe er bereits die Frage gestellt, warum Halver sich unterhalb der sogenannten „fiktiven Hebesätze“ bewege. Zur Erklärung: Zieht die Stadt geringere Grundsteuern ein als andere Kommunen im Schnitt, ergeben sich daraus zwei Konsequenzen: Vom Land fließt weniger Geld aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz, weil es die fiktiven, nicht die echten Grundsteuereinnahmen zugrunde legt. Und das tut auch der Kreis, der bei seiner Kreisumlage ebenfalls den fiktiven Satz in Rechnung stellt, sprich, von Halver mehr Geld will, als der Hebesatz es hergibt.



Schon beim Thema fiktiver Hebesatz hätte man daher nach Thienels Einschätzung viel früher zur Diskussion um die Grundsteuer B hätte kommen müssen. Klar sei aber auch, dass es gerade in der jetzigen Krisenzeit schwierig sei, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. „Die Botschaft, „jetzt geht es ans Portemonnaie“, werde man mit den Menschen besprechen müssen – möglicherweise auch in Bürgerveranstaltungen, um deutlich zu machen, welche Leistungen eine Stadt erbringt, auch wenn die Kosten auf den ersten Blick nicht zu erkennen seien.



„Wir müssen gemeinsam und auf allen Ebenen nachkreativen Lösungen suchen“, fasst Thienel in Stichpunkten zusammen. Riesenproblem dabei sei zugleich, dass die Auswirkungen der Krise durch den Ukraine-Krieg, genaue Zahlen zur Kreisumlage und zu Auswirkungen der Energiekrise nicht einmal vorlägen. Der Zeitdruck für den Haushalt sei immens.



Abwasser



Allein beim Thema Abwasser verbucht die Stadt Mindereinnahmen von mehr als 600 000 Euro. Grund ist die aktuelle Rechtsprechung, die die hohen kalkulatorischen Zinsen aufs Kapital deutlich reduziert. Den Bürger wird’s freuen, auf der Einnahmeseite fehlt der Stadt das Geld in gleicher Höhe.



MVG-Defizit



Muss die Stadt Halver in voller Höhe das Defizit des öffentlichen Nahverkehrs bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft mittragen, wie es der Märkische Kreis angekündigt hat, wird es teuer. Auf 741 000 Euro zusätzlicher Kosten hat der Kämmerer diese Position bereits hochgerechnet.



Personal



„Es geht darum, die Stadt personell für die Zukunft aufzustellen“, sagt Thienel beim Blick auf die Personalsituation in der eigenen Verwaltung. Am Ende aber komme die Stadt Halver nicht an der Erkenntnis vorbei, dass auch das Geld kostet t und nicht weiter verschoben werden darf. Rund eine halbe Million Euro mehr sieht die Planung an Mehrausgaben vor.



Zinsen



„Wir sind jeden Tag im Minus“, stellt der Kämmerer beim Blick auf die allgemeine Haushaltslage fest. Die Liquidität finanziert sich aus Kassenkrediten, doch die werden teurer. Beim Amtsantritt habe die Stadt bei Negativ-Zinsen bei der Aufnahme neuer Mittel sogar noch Geld verdient, aber statt früher minus 0,44 Prozent koste Geld nun wieder Geld: plus 2,06 Prozent.



„Die Halveraner Hundebesitzer werden den Haushalt nicht ausgleichen müssen“, sagt Thienel, doch er schwört die Bürger ehrlich auch auf eine schwierige Lage ein. „Die Zeiten, als man noch mit offenem Portemonnnaie durch die Stadt laufen konnte, sind vorbei.“ Auch freiwillige, bisher kostenlose Leistungen der Verwaltung würden seiner Einschätzung nach auf den Prüfstand gehören. „Außerdem muss das Kirchturmdenken aufhören. Wir müssen mutiger interkommunal denken.“