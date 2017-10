Schwerer Verkehrsunfall in Halver

Raser prallt gegen Treppe

+ © Spies Der BMW verkeilte sich unter einer Treppe. © Spies

Halver - Am Freitag gegen 16 Uhr kam es an der Bundesstraße 229 in Halver zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde der Fahrer des Wagens verletzt. Er soll deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein.