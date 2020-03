Schwerer Sturz in Halver: Hubschrauber fliegt Verletzten in Klinik

+ © Markus Klümper Der Hubschrauber landete vor einer Bushaltestelle. © Markus Klümper

Halver - In Halver ist ein Mann am Samstagmorgen so schwer gestürzt, dass der Notarzt einen Rettungshubschrauber anforderte. Der in Lünen stationierte ADAC-Helikopter "Christoph 8" brachte den Schwerverletzten in eine Fachklinik.