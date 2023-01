Schwer verletzt: Unfallursache auf B229 weiterhin unklar

Von: Florian Hesse

Unfall auf der B229 in Halver. © Florian Hesse

Eine 62-jährige Lüdenscheiderin wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht.

Halver – Einen Tag nach dem schweren Unfall vom Dienstag auf der Remscheider Straße (B229) und Auswertung der Unfallspuren herrscht etwas mehr Klarheit über den Hergang.

Die Unfallverursacherin, 62 Jahre alt, die mit einem Hubschrauber in eine Bochumer Klinik geflogen wurde, und ihre 24 Jahre alte Beifahrerin kommen aus Lüdenscheid. Um 14.20 Uhr kam die 62-Jährige mit ihrem Opel Astra aus nach wie vor unklarer Ursache in Fahrtrichtung Radevormwald von ihrer Fahrspur ab und geriet nach Zeugenangaben ungebremst in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte der Wagen mit dem Kia Piccanto ihrer 49 Jahre alten Unfallgegnerin aus Halver. Der Opel schlug in die Leitplanke ein. Die Insassen wurden eingeklemmt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 13 000 Euro. Alle drei Unfallbeteiligten gelten als schwer verletzt.

Warum die Lüdenscheiderin von der Fahrspur abkam, ist nach wie vor offen. Grund könne ein internistischer Vorfall sein, der Umgang mit dem Handy oder auch Sekundenschlaf, so die Erfahrung der Polizei.