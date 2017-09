Tempo 30 im Bächterhof

+ © Florian Hesse Thema für die SPD: durchgängig Tempo 30 für den Bächterhof, um den Schulweg sicherer zu machen. © Florian Hesse

Halver - Die Politik in Halver nimmt aufs Neue die Schulwege in den Fokus. In den Fachausschüssen, deren nächste Runde im Oktober beginnt, wird es voraussichtlich auch um einen SPD-Antrag zum Thema Bächterhof gehen, der in der letzten Ratssitzung nur zum Teil beantwortet werden konnte.