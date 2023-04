Schulpsychologie: Kritik am System im MK

Von: Carolina Ludwig

Immer mehr Herausforderungen: Die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen sind immer häufiger mit anderen Situationen der Kinder konfrontiert. © Jens Kalaene

Die Herausforderungen wachsen, aber die Ressourcen nicht mit ihnen. Diesen Eindruck vermittelten Halveraner Schulleiter und Schulleiterinnen bereits im Februar im Ausschuss für Bildung und Jugend.

Halver – Vor allem Schulabsentismus (Abwesenheit), häufig ausgelöst durch Angst vor dem Schulbesuch, aber auch Schwierigkeiten mit ukrainischen Geflüchteten, vor allem je mehr Kriegserfahrungen diese vor ihrer Flucht gemacht haben, seien eine Herausforderung für die Lehrkräfte, berichten Leiter von Grundschulen und weiterführenden Schulen gleichermaßen.

„Wir haben vielleicht 2000 Schüler in Halver und für die gibt es ein paar Stunden schulpsychologischen Dienst. Das ist sehr wenig, vor allem vor dem Hintergrund der Coronazeit und dem, was das mit der Entwicklung und der psychisch-sozialen Situation der Schüler gemacht hat“, findet Reiner Klausing, Schulleiter der Humboldtschule. Die stetig vorhandene Situation der Schüler habe sich in den vergangenen Jahren noch einmal verschärft.

Schulabsentismus und Schulangst sind ein großes Problem. Da kommen wir schnell an unsere Grenzen.

„Schulabsentismus und Schulangst sind ein großes Problem. Da kommen wir schnell an unsere Grenzen“, erklärt Klausing. Man könne zwar nach dem Schulgesetz für die schulpflichtigen Kinder eine amtsärztliche Untersuchung fordern, um die Schulfähigkeit festzustellen. „Das ist aber eine körperliche Untersuchung und keine psychologische. Das können wir an der Stelle dann auch gleich lassen“, sagt er. Man brauche mehr Hilfestellung im psychologischen Bereich.

Die Awo als freier Träger

In Halver und einigen anderen Städten im Märkischen Kreis ist für die Schulpsychologie ein freier Träger zuständig: Roy Gatzemeier von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) arbeitet 12,5 Stunden in der Woche in Halver und ist damit unter anderem für die drei Grundschulen und zwei weiterführenden Schulen verantwortlich. Für Reiner Klausing viel zu wenig: „Seine Kapazitäten sind nun mal endlich. Das reicht vorne und hinten nicht“, findet er. Es gebe zwar noch Schulsozialarbeit und die Schulberatungsstelle in Altena, beide hätten allerdings andere Schwerpunkte.

Im Ausschuss für Bildung und Jugend traf er im Februar damit auf Interesse und offene Ohren, denn wie ein Ausschussmitglied erklärte, hatte man sich vor einigen Jahren im Märkischen Kreis für ein System in Sachen Schulpsychologie entschieden, das sich von dem in anderen Städten und Kreisen unterscheidet und – dem Anschein nach – nicht allen Kommunen gleichermaßen zugutekommt.

Ein Experte, der namentlich nicht genannt werden möchte, erklärt, wie dieses System zustande kam. Demnach habe es in der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen einen regelrechten „Flickenteppich“ gegeben, was die schulpsychologische Versorgung angeht. Einige Kommunen boten die Versorgung an, andere nicht.

Die Landesregierung habe Einheitlichkeit herstellen wollen und den Kreisen und Städten eine Kooperation angeboten, die auch nach und nach fast alle annahmen – „nur der Märkische Kreis und ich glaube Mettmann nicht“, sagt der Experte. Grund dafür soll die relativ gute Versorgung in den großen Städten Iserlohn und Lüdenscheid gewesen sein – hier hätte man ebenfalls umstrukturieren müssen.

Für Kommunen und Schulen wäre es sicherlich das Einfachste, wenn es ein Team gäbe.

Alexander Bange, Pressesprecher des Märkischen Kreises, formuliert es so: „In 2007 wurde zwischen dem Land NRW und dem Märkischen Kreis eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der örtlichen schulpsychologischen Versorgung getroffen. Dabei wurden die bereits vorhandenen örtlichen Strukturen berücksichtigt und im Wesentlichen beibehalten, sodass diese Organisation von der in NRW üblichen Form einer für das gesamte Kreis-/Stadtgebiet zuständigen zentralen Beratungsstelle abweicht.“

Halver, Kierspe und Meinerzhagen greifen daher auf die Awo als Träger mit Roy Gatzemeier als Schulpsychologen zurück, in anderen Städten hat die Verwaltung beispielsweise selbst eine schulpsychologische Beratungsstelle eingerichtet. „Kritikwürdig an diesem System ist, dass die Versorgung von der Finanzstärke der Kommunen abhängt“, sagt der Experte.

Auch würde bei der Kooperation von Kreis und Land ein Team für den gesamten Märkischen Kreis gebildet, was flexibler auf den Bedarf in den Kommunen, aber auch auf Ausfälle durch Krankheit oder Urlaub reagieren könne. Auch der Austausch im Team biete Vorteile wie neue Sichtweisen und Unterstützung bei schwierigen Fällen.

„Für Kommunen und Schulen wäre es sicherlich das Einfachste, wenn es ein Team gäbe“, glaubt auch Kai Hellmann, stellvertretender Fachbereichsleiter Bürgerdienste und im Rathaus für Schulangelegenheiten zuständig. Die Organisation der schulpsychologischen Beratung sei eine freiwillige Leistung der Stadt, mit der man in den vergangenen Jahren gut aufgestellt gewesen sei. „Durch Corona ist aber einiges hinzugekommen, die Schüler sind verunsichert und es gibt sicherlich Bedarf“, ist auch ihm bewusst. Das Thema stehe daher auch auf der Tagesordnung der nächsten Schulamtsleitersitzung, bei der Kollegen aus dem gesamten Kreis zusammenkommen. Seit das Thema im Halveraner Ausschuss besprochen wurde, habe schlicht noch keine dieser Sitzungen stattgefunden. „Deswegen bitte ich da einfach um ein bisschen Geduld“, sagt Hellmann. Man sei sich bei der Stadtverwaltung jedenfalls „ziemlich sicher, dass das eine gute Sache ist und man mehr Mitarbeiter benötigt“. Es bleibe jedoch die Frage der Finanzierung. „Da müssen wir Gespräche führen“, weiß Kai Hellmann.

Lehrplananpassung gewünscht

Eine andere Stellschraube, um die Schüler entlasten zu können, sieht Reiner Klausing in der Anpassung des Lehrplans. „Andere Bundesländer haben ihr Curriculum stark verkürzt, das sehen wir in NRW noch nicht“, bedauert er. Es gehe im Unterricht letztlich nicht mehr um die reinen Inhalte, sondern um das Erlernen von Kompetenzen, um mit bestimmten Situationen umgehen zu können. „Das Wissen, was vor 20, 30 Jahren noch einen anderen Stellenwert hatte, haben wir heute alle in der Gesäßtasche. Darauf muss man reagieren, die Zeit hat sich geändert und wir haben andere Rahmenbedingungen“, sagt Klausing.

Mehr Projektarbeit zur Stärkung verschiedener Kompetenzen und weniger die reine Vermittlung von Daten und Fakten würde den Schülern laut Reiner Klausing zugutekommen und die Möglichkeit bieten, Entwicklungsdefizite nach der Corona-Pandemie auszugleichen oder zumindest darauf zu reagieren.