Schulen in Halver: Leiser Abschied vom Campus

Von: Florian Hesse

Teilen

Eine große Lösung für einen Campus Auf dem Dorfe ist nicht mehr in Sicht. © Othlinghaus, Björn

Das Projekt eines Campus auf dem Dorfe ist nicht neu. Doch eine große Lösung scheint nicht mehr in Sicht.

Halver - Politik und Verwaltung haben offenbar leise Abschied genommen von dem Vorhaben, das Gesamtareal zu einem Campus zu entwickeln, der neben den Schulen auch der Bevölkerung neue Aufenthaltsräume eröffnet hätte.

Im letzten Bildungsausschuss tauchte das Thema noch einmal auf als Antwort der Verwaltung im Zusammenhang mit der Errichtung einer Outdoor-Sportanlage. Aufwand und insbesondere die zu erwartenden Kosten vor dem Hintergrund eines angespannten städtischen Haushalts ließen das Projekt zunehmend unrealistisch erscheinen, bestätigt auf Anfrage Thomas Gehring, Fachbereichsleiter Bürgerdienste bei der Stadt Halver.



Beschlusslage im Vorfeld war eigentlich gewesen, für die bauliche und inhaltliche Vernetzung am Schulzentrum eventuelle Fördermöglichkeiten zu prüfen. Doch bereits dafür hätte die Stadt wohl tief in die Tasche greifen müssen. Voraussetzung allein dafür wäre die externe Beauftragung eines „Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts“ gewesen.



„Das hätte vermutlich richtig viel Geld gekostet“, sagt Gehring zur Einordnung. Und in der Folge seien – selbst mit Förderung – Kosten für die Stadt in Millionenhöhe zu erwarten. „Wir nehmen aber aus dem ersten Werkstattgespräch viele spannende Ideen mit.“



Konsens sei nun auch zwischen den Fraktionen, die verfügbaren Mittel bereitzustellen für Einzelmaßnahmen auf dem Gelände, initiiert durch Schulen beziehungsweise deren Fördervereinen.



Ins Gespräch gebracht hatte insbesondere die FDP-Fraktion die Idee des Campus auf dem Dorfe und dies im August 2020 in einen konkreten Antrag gegossen. Kinder und Jugendliche verbrächten inzwischen deutlich mehr Zeit an den Schulen, Unterrichtsangebote würden in den Nachmittag gelegt, der Ganztagsbetrieb werde ausgeweitet, so die Überlegungen in der Fraktion.



Der Antrag formulierte damals konkret die folgenden drei Ziele:



den Bereich der Regenbogenschule, ehemaliger Ganztagsschule und Anne-Frank-Gymnasium (AFG) zusammenzufassen und diesem den Namen Campus Auf dem Dorfe zu geben.

einen Ideenwettbewerb unter aktiver Beteiligung der Regenbogenschule sowie des AFG zu initiieren, durch den das Umfeld des Campus’ Auf dem Dorfe zu einem „Erlebnisraum“ umgestaltet werden soll

und zu prüfen, ob für die Umgestaltung des Areals Fördermittel generiert werden können, die eine zeitnahe Umsetzung der Überplanung möglich machen.

Mit Bedauern, aber auch mit Verärgerung registriert die FDP die Situation, mit der man sich nun aber abfinden müsse, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Sascha Gerhardt. „Der Workshop mit Schulen und Schülern hat gezeigt, dass es eine große Notwendigkeit besteht, dass sich in dieser Richtung etwas entwickelt.“



Zugleich sei früh klar gewesen, dass die Möglichkeit einer Finanzierung nicht allein aus Erfordernissen der Schulentwicklung bestehen würden, sondern nur aus einem städtebaulichen Ansatz. Daher sei die Erschließung einer Förderkulisse auch Bestandteil des damaligen Antrags gewesen. Wäre man das Projekt früher angegangen, wären die Chancen einer Realisierung vermutlich größer gewesen.



Die Überlegung, es in die Förderung durch die Regionale 2025 einzubringen, habe letztlich zu einem Zeitverzug geführt. Am Ende hätte trotz des einstimmigen Beschlusses „die Idee des Rats nicht den Nerv der Verwaltung erreicht“, so der Fraktionsvorsitzende.



Doch auch die FDP finde sich angesichts der erkennbar schwierigen Haushaltssituation der kommenden Jahre mit der veränderten Lage ab und dass es eben nicht „zum großen Wurf“ kommen könne – nicht zuletzt vor dem Hintergrund, „dass nicht alle tollen Ideen aus dem Workshop beerdigt werden“, wie Sascha Gerhardt von der FDP weiter hofft.