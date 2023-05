AFG: Ahorne retten mit Pressluft und Hacke

Schüler kümmern sich um Bäume am Anne-Frank-Gymnasium

© Florian Hesse

Die AG Fridays for Future am Anne-Frank-Gymnasium packt kräftig an.

Halver - Tobias Glebke presst Druckluft unter den Lehrerparkplatz unter den Spitzahornen.

Sein Chef, Baum- und Bodenexperte Martin Turk, erklärt der AG Fridays for Future am Anne-Frank-Gymnasium, was da gerade passiert. Denn die Rasengittersteine heben sich als geschlossene Decke durch den Druck, egal ob Bio-Lehrerin Uta Hentschel und die Schüler gerade draufstehen oder nicht. Das offene Betonpflaster ist annähernd dicht wie Asphalt. Und deshalb ist die Fridays-for-Future-Kolonne ausgerückt mit professioneller (und unentgeltlicher) Unterstützung des Baumpflegedienstes Turk und des Bauhofs. Das Ziel: Es soll wieder Luft und Wasser an die Wurzeln kommen.

Dafür braucht es viele Hände, Hacken und Schaufeln. Die Begeisterung ist spürbar bei den gut 20 Kindern und Jugendlichen, aber auch bei den Erwachsenen über den Enthusiasmus und die Durchschlagskraft. Denn es geht darum, jede Lücke möglichst tief in dem Betonpflaster auszuhöhlen, um den Boden wieder durchlässig zu machen für Nährstoffe. Wo nach Dauerregen der Boden unter der Rasengitterdecke nass sein müsste, ist es pulvertrocken. Alles läuft oberflächlich ab.

An der Baustelle für die Parkplätze wird die AG wohl noch einiges zu tun haben. Nachgepflanzt werden soll auch in Form eines Beetes ohne die Betonsteine, dafür mit tief wurzelnden, bodenlockernden Pflanzen.