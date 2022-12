Schüler im MK drehen einen Film mit Experten

Von: Björn Othlinghaus

Bevor der Dreh losgeht, muss alles korrekt eingestellt werden. © Björn Othlinghaus

Tim Wegner und Robert Biermann von der „Biermann und Wegner Medienproduktion“ waren am Montag und Dienstag bereits zum zweiten Mal Gast in der Humboldtschule. Wie schon 2021 wollen Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 8 im Rahmen des Kurses „Darstellen und Gestalten“ einen Kurzfilm drehen, mit dem sie am Filmfestival „Drehmomente“ der Filmothek der Jugend NRW, einem Verein für Filmbildung, teilnehmen. Das Festival wird im kommenden Jahr im Dortmunder U stattfinden.

Halver – Tim Wegner und Robert Biermann sind beauftragt, mit den Jugendlichen und ihrer Lehrerin Jennifer Schmolz das Filmprojekt umzusetzen, das eine maximale Länge von fünf Minuten haben darf. Am Montag war deshalb erst einmal die Entwicklung einer Geschichte und eines kleinen Drehbuchs angesagt. Die insgesamt fünf Szenen dieses Drehkonzeptes kommen ohne geschriebene Dialoge aus. „Es ist für die jungen Leute besser, zu improvisieren, denn dann muten wir ihnen nicht zu, vorher eine Menge Text lernen zu müssen“, erklärt Tim Wegner. Die Produktion des Films kann so einfach schneller von der Hand gehen, denn insgesamt haben alle ja nur zwei Tage Zeit, um das Werk in den Kasten zu bekommen.

Jeder Film, der am Wettbewerb teilnimmt, muss eine Message haben, wobei sich die Jugendlichen der Humboldtschule in diesem Jahr für das Thema „Geschlechtergleichheit und -gerechtigkeit“ entschieden haben. Weitere Einzelheiten zum Thema des Films sollen noch nicht an die Öffentlichkeit, um dem Wettbewerb nicht vorzugreifen.

Alle Schauspieler und Komparsen hatten viel Spaß beim Drehen. © Björn Othlinghaus

Zwar wurden bereits am Montag einige Sequenzen aufgezeichnet, aber der Hauptteil des Drehs inklusive der vorangehenden Proben fand am Dienstag im Atrium der Humboldtschule statt. Zumindest in der Pause hatten die Jugendlichen dabei viele Zuschauer, die in das unter freiem Himmel befindliche Atrium durch die Fensterscheiben rundum schauten und nach Herzenslust Rufe und Kommentare beisteuerten – erst als die Schulkameraden nach der Pause zum Unterricht mussten, kehrte Ruhe ein, und die Proben und Dreharbeiten konnten beginnen.

Die beiden Filmemacher Tim Wegner und Robert Biermann von der „Biermann und Wegner Medienproduktion“ drehten am Dienstag mit den Jugendlichen im Atrium der Humboldtschule. © Björn Othlinghaus

Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Komparsen lernten dabei, dass Filmemachen viel Geduld erfordert und manche Szene trotz recht kühler Temperaturen mehrfach wiederholt werden muss, bis alles zufriedenstellend im Kasten ist. Das gesamte benötigte Equipment für den Dreh stellten die beiden Filmemacher und ihre Produktionsfirma zur Verfügung, die zusätzlich zu den medienpädagogischen Angeboten auch Dokumentationen sowie Image- und Event-Filme produziert.

Neben einem Boom Microphone zur separaten Tonaufnahme, Strahlern zur Beleuchtung und der unentbehrlichen Filmklappe für die einzelnen Takes wurde der Kurzfilm mit einer Blackmagic Pocket Cinema Camera aufgezeichnet, einem kompakten System, das äußerlich einer Spiegelreflex-Kamera ähnelt, aber ausschließlich zum Filmemachen entwickelt wurde.

Und Action: Die Klappe muss vor jeder Filmszene geschlagen werden. © Björn Othlinghaus

Bis der fertige Film, zusammen mit den anderen Wettbewerbsbeiträgen aus ganz NRW, dann beim Festival und auf der Seite www.drehmomente-nrw.de zu sehen ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Denn bis zum 1. März 2023 können noch Beiträge eingereicht werden, und erst am 12. Mai 2023 finden die Preisverleihungen im Dortmunder U statt.