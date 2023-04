Schüler engagieren sich am Frei-Day für den guten Zweck

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Mohamad und Serafine führten durch das Programm. Der Frei-Day orientiert sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. © Carolina Ludwig

Ein Frei-Day am Mittwoch fand kürzlich an der Humboldtschule statt. Bereits zum zweiten Mal konnten die Schülerinnen und Schüler im Unterricht eigene Projekte planen und umsetzen, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

Halver – Der Frei-Day ist ein Lernformat der Initiative Schule im Aufbruch und soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, sich mit den Fragestellungen und Themen rund um die Zukunft auseinanderzusetzen und dabei Schwerpunkte zu setzen, die sie selbst interessieren. Aus den insgesamt 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen konnten die Jugendlichen der Humboldtschule sich für jeweils eines entscheiden und in Gruppen ein Projekt erarbeiten, das der Erreichung dieses Ziels zugutekommt.

Schon im ersten Halbjahr fand für die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen und der 7a der Frei-Day statt, sie engagierten sich mit vielen verschiedenen Projekten. „Sie konnten ihre Projekte jetzt fortführen oder neue starten“, erklärte Nina Neuschäfer, didaktische Leiterin der Humboldtschule. „Es ist ein sehr freies Format, sie machen alles selbstständig“, fügte sie hinzu. Vorbereitet wurden die Projekte jeweils während der Unterrichtszeit, am Freitag führten die Schüler und Schülerinnen sie schließlich durch und präsentierten die Ergebnisse am Nachmittag unter tosendem Applaus und Jubelrufen ihre Mitschüler in der Aula.

Die Schüler stellten ihre Projekte vor. Viele von ihnen hatten Spenden für Organisationen gesammelt. © Carolina Ludwig

Insgesamt entschieden sich die Jugendlichen für sieben der 17 Nachhaltigkeitsziele. Zum Ziel „Keine Armut“ sammelten sie zum Beispiel mit dem Verkauf von Waffeln Geld für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien sowie für das SOS-Kinderdorf, es kamen etwa 250 Euro zusammen. Einige Schüler sammelten Pfandflaschen im Stadtgebiet ein und überreichten den Betrag anschließend wohnungslosen Menschen. „Das war ein schöner Moment, als wir ihnen das Geld gegeben haben“, erzählte ein Schüler.

Auch Senioren und Kinder profitierten von dem Projekt der Humboldtschule: Im Seniorenheim redeten und spielten die Schülerinnen und Schüler mit den Bewohnern und halfen ihnen beim Umgang mit technischen Geräten. „Zwei von uns sind gerade auch noch da und helfen den alten Menschen mit der Technik“, erklärte eine Schülerin während der Präsentation. Im Kindergarten beschäftigten sich die Humboldtschüler mit den Kindern, um die Erzieher zu entlasten. „Es war schön, als uns die Kinder gar nicht mehr gehen lassen wollten“, erzählte eine Schülerin.

Thema wird in AG weitergeführt

Ganze 500 Euro kamen bei einem Waffel- und Muffinverkauf am Bauzentrum Lieder zusammen und werden an das Kinderhospiz in Olpe übergeben – die Mitschüler in der Aula belohnten die Summe mit besonders lautem Applaus. Unter anderem wurden noch Bäume gepflanzt, Müll gesammelt und ein Insektenhotel gebaut. „Weil wir noch lange auf dieser Welt leben wollen“, begründete ein Schüler den Einsatz für die Umwelt.

Der Frei-Day an der Humboldtschule soll im Juni auf jeden Fall ein drittes Mal stattfinden und wenn möglich dauerhaft etabliert werden. „Der erste Frei-Day hat den Kindern schon einen richtigen Push gegeben. Sie sammeln fleißig Ideen und entwickeln sich auch weiter“, freut sich Nina Neuschäfer. Einige Schülerinnen hätten außerdem eine AG gegründet, in der sich Fünft- bis Achtklässler über die Nachhaltigkeitsziele austauschen, Ideen entwickeln und Projekte durchführen können, merkte die Schülerin Serafine, die mit ihrem Mitschüler Mohammad durch die Präsentationen in der Aula führte, noch an.