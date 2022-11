Schüler aus Halver gegen Rassismus 

+ © Torben Niecke .Martin Rietsch wusste mit seiner lockeren und offenen Art zu begeistern. Die Schüler berichteten von ihren Erfahrungen mit Alltagsrassismus, Mobbing und Ausgrenzung. © Torben Niecke

„AGAISNT RACISM for a better tomorrow“. So heißt das Programm, mit dem Martin Rietsch durch Schulen tourt, um dort früh auf Alltagsrassismus aufmerksam zu machen. Dabei war er schon in mehr als 300 Städten in Deutschland. Am Dienstag, 8. November, und am Mittwoch, 9. November, war er zu Gast an der Humboldtschule in Halver.

Halver - Rietsch hat als Sohn eines nigerianischen Vaters selber oft genug Rassismus am eigenen Leib erfahren. „Ich werde mein ganzes Leben von Rassismus flankiert“, erklärt er. Von abwertenden Blicken bis hin zu verbalen und körperlichen Angriffen hat er alles miterlebt. Deshalb ist es ihm ein Anliegen, bereits früh gegen Vorurteile vorzugehen und Verständnis für ein harmonisches Miteinander zu schaffen.

Dabei setzt er vor allem auf Interaktivität und seine lockere Art. Auch bindet er immer wieder Hip-Hop und Rap Einflüsse in seine Vorträge ein. Unter dem Namen „2schneidig“ tritt er regelmäßig als Musiker auf. „Ich versuche mich und die Schüler auf die gleiche Basis zu bringen. Auf Augenhöhe kann man viel mehr rüberbringen und viel mehr erreichen“, beschreibt er seinen Ansatz. Die Jugendlichen in Halver fanden diese Vorgehensweise gut. Rietsch erzählte von seinen eigenen Erfahrungen, forderte die Schüler auf, von ihren Erlebnissen zu berichten und gab anhand von Bildern und Filmen Beispiele für Alltagsrassismus. „Die Schüller sollen lernen, dass Worte enorm viel Kraft haben. Sowohl im negativen als auch im positiven“, betont Rietsch.

„Ich versuche mich und die Schüler auf die gleiche Basis zu bringen. Auf Augenhöhe kann man viel mehr rüberbringen und viel mehr erreichen“

Man könne mit Worten leicht Leute verletzen und ausgrenzen, doch genauso könne man mit Worten gegen Ausgrenzung und Diskriminierung vorgehen. Er wolle dafür sorgen, dass es mehr Zivilcourage gibt und dass die Jugendlichen füreinander einstehen. Es könne nicht sein, dass Ausgrenzung, Mobbing und Rassismus an deutschen Schulen Teil des Alltags blieb. Wenn man früh genug für Verständnis sorge, könne man vieles verhindern.



Interaktives Programm gegen Rassismus

Auch Schulleiter Reiner Klausing ist sich der Wichtigkeit des Themas Rassismus bewusst. „Unsere Pflicht reicht über den Unterricht hinaus. Wir haben auch eine erzieherische Aufgabe“, meint er. Die Humboldtschule ist Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus“, weshalb es für die Schule selbstverständlich sei, sich für mehr Courage einzusetzen. Man habe eine Vorbildfunktion, der man sich auch bewusst sei. Durch die Corona Pandemie seien solche Veranstaltung in den letzten Jahren nicht möglich gewesen und man sei froh, wieder mehr tun zu können.

Den ganzen Schultag verbrachte Rietsch mit den Schülern. Und man merkte, dass seine Arbeit Früchte trug. Die Jugendlichen waren mit vollen Einsatz dabei und stellten von sich aus Fragen und stoßen so auch neue Themen an. Rietsch freute sich über die daraus entstehenden Diskussionen und Lösungsvorschläge. Dass er viele der Schüler erreicht hatte, zeigte sich auch an den zahllosen Selfies, für die er bereits während der ersten Pause posieren musste.