Dritter Bezirk für Winterdienst

Halver - Die Stadt Halver hat für den kommenden Winter einen dritten Winterdienstbezirk gebildet. Bislang gab es davon zwei. Ziel ist es, bei massivem Schneefall schneller und damit sicherer zu werden.

„Der Winterdienst ist den Bürgern extrem wichtig“, hat Bürgermeister Michael Brosch festgestellt. Bleibt der Schnee liegen, weil der Bauhof nicht mit dem Räumen nachkommt, steht das Telefon nicht still. Und besonders nett ist es nicht, was die Mitarbeiter oder auch das Stadtoberhaupt zu hören bekommen. Die Tonlage gefällt Brosch manchmal nicht, doch im Grundsatz hat er Verständnis. Es gehe um Schulwege und um den zur Arbeit oder zum Einkauf. Und gerade auf den kleinen Straßen der Kategorie 3, meist reine Wohnstraßen, liege keine Priorität, wenn Durchgangsstraßen und insbesondere Rettungswege freigehalten werden müssten. Nun geht die Stadt neue Wege.

Wie funktioniert das System in Halver?

In einem Bezirk ist ein Fahrer mit einem Gerät unterwegs. Die Bezirke sind die Kernstadt, Südwesten und Südosten. In jedem dieser Bezirke kann es Straßen der Kategorie 1 geben, die auf jeden Fall freizuhalten sind. Beispiel ist die Bachstraße mit dem Seniorenzentrum Bethanien, wo medizinische Notfälle häufiger auftreten dürften als am Kirchlöher Weg.

Was bringt die Bildung eines dritten Bezirks?

Dies ermöglicht nun einen neuen Zuschnitt und eben kleinere Bezirke. Ist der Fahrer mit den wichtigen Straßen durch, hat er bei seinem Einsatz nun mehr Zeit, auch in die kleinen Straßen zufahren. „Wir geben ein Drittel mehr Leistung ins System.“

Braucht die Stadt dafür mehr Personal und neue Technik?

Nein. Ein Unternehmen aus Radevormwald wird dafür in städtischem Auftrag tätig. Abgerechnet wird mit einem Fixum und nach Stundenlohn. Der Garten- und Landschaftsbau werde in die Rufbereitschaft des Bauhofs eingebunden und fahre ausdrücklich auch nur auf dessen Anweisung.

Und wie wirkt sich das auf den Gebühren zahlenden Bürger aus?

Erst einmal gar nicht. Im kommenden Jahr bleibt der Winterdienst ohnehin gebührenfrei, weil die letzten Winter mild waren und der Kostenaufwand niedrig blieb. Aus 2014 waren zudem noch 150 000 Euro übrig, sodass sogar noch Geld zurückfließt. Eine Belastung für den allgemeinen Haushalt in Halver entsteht ohnehin nicht, weil der Winterdienst komplett über Gebühren zu finanzieren ist.