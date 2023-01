Schneller, häufiger und länger krank: Große Not in Schulen und Kitas

Von: Carolina Ludwig

Viele Kitas sind zurzeit schlecht besucht. Die Spiele bleiben oft unangetastet. © Julia Steinbrecht

Vor allem bei Kindern werden diese Infektionen jetzt regelrecht nachgeholt. Auch in Halvers Kitas und Schulen bleiben viele Kinder zu Hause – und auch die Mitarbeiter fehlen.

Seit 2020 hat sich fast die ganze Welt auf eine Krankheit konzentriert: Covid-19, ausgelöst durch das Coronavirus. Abstand halten, Maske tragen, Hygieneregeln einhalten – all das hat den Schutz vor der Infektion verbessert, aber eben auch vor anderen Krankheiten geschützt.

„Katastrophe“, ist das Erste, was Christian Tide, dem stellvertretenden Leiter der DRK Kita Juno zur aktuellen Lage einfällt. Viele Kinder und Mitarbeiter seien krank, alle würden sich gegenseitig anstecken. „Letzte Woche war ein Totalausfall“, sagt er. Der Großteil der Mitarbeiter musste zu Hause bleiben, die Eltern wurden informiert und gebeten, ihre Kinder, wenn es nicht unbedingt nötig ist, nicht in die Kita zu bringen.

Vor allem Erkältungen, aber auch einige Fälle von Magen-Darm gebe es. Die Infektionen würden häufig länger dauern, als man es vor der Pandemie gewohnt war, beobachtet Tide. „Einige Kinder sind zwei Wochen am Stück krank und kommen nicht wieder auf die Beine. Die Nase läuft immer noch und der Husten ist auch noch da.“



Diesen Eindruck hat auch Kaja Fröhlich, stellvertretende Leiterin der evangelischen Kita Spatzennest: „Die, die wieder da sind, sind alle nicht richtig fit.“ Der große Taschentuchverbrauch in der Kita habe bereits Spenden der Eltern nach sich gezogen. Und auch die Erwachsenen bekommen die angespannte Lage derzeit zu spüren, vor allem wenn sie mit ihren Kindern zum Arzt möchten.

Kein Kinderarzt in Halver

„In Halver haben wir keinen Kinderarzt, viele sind dann in Wipperfürth oder Lüdenscheid“, erzählt Fröhlich. Fühle man sich bei einem Arzt nicht wohl, sei ein Wechsel mittlerweile kaum noch möglich. Die meisten Kinderärzte würden keine neuen Patienten mehr aufnehmen oder die Neuaufnahmen auf die eigene Stadt begrenzen. Einige Eltern würden berichten, dass sie und vor allem ihre Kinder gerne die Praxis wechseln würden, die Möglichkeit dazu hätten sie allerdings nicht.



Auch Christian Tide bekommt diese Rückmeldungen von verzweifelten Eltern. „Die müssen dann schon mal ins Krankenhaus oder in die Notfallpraxis. Es ist oft das erste Mal, dass ihre Kinder richtig krank sind und gerade die jüngeren haben häufig etwas. Dann warten die Eltern teilweise tagelang auf einen Termin“, erzählt er. Angesichts dieser schwierigen Situation seien sie jedoch sehr verständnisvoll und freundlich – für das Kita-Team eine Erleichterung. „Das wird sich noch eine Weile so ziehen“, vermutet Tide, meistens ebbe die Krankheitswelle im Februar oder März wieder ab.



Eltern müssen wegen kranker Kinder zuhause bleiben

In der Kita Wunderland in Oberbrügge sorgten nahezu zeitgleiche Infektionen bei Kindern und Mitarbeitern dafür, dass keine Gruppen geschlossen werden mussten. In den vergangenen Wochen seien nicht nur viele Mitarbeiter, sondern gleichzeitig auch etwa die Hälfte der Kinder ausgefallen. Die Zahlen hätten sich ausgeglichen und man konnte so den Betrieb aufrechterhalten. Die Mitarbeiter der Einrichtungen seien dabei nicht einmal immer selbst krank, häufig müssten sie wegen ihrer kranken Kinder zu Hause bleiben und fehlten dann in der Kita, wie die Leiterin Janine Bauer erzählt.



Auch in der Lindenhofschule konnte man bisher Unterrichtsausfall vermeiden, aber auch Schulleiterin Monika Lauterbach bemerkt deutlich mehr kranke Kinder und Kollegen als in anderen Wintern vor der Pandemie. Anders als in Quarantänezeiten seien die Kinder nun tatsächlich „platt“ und könnten zu Hause nicht weiter arbeiten. Nach Hause schicken musste man jedoch noch keine Klassen.



In der Humboldtschule lief das nicht immer so reibungslos. Bei fast 500 Schülern und aktuell etwa 70 Krankmeldungen fehlen zwar knapp 15 Prozent der Schüler. Von den etwa 40 Lehrern seien momentan jedoch zwölf krank, was fast einem Drittel des Kollegiums entspricht. „Diese Woche haben wir es noch geschafft, was unter anderem daran liegt, dass der neunte Jahrgang grade im Praktikum ist. Aber wir haben auch schon Jahrgänge nach Hause geschickt“, sagt Schulleiter Reiner Klausing.



Die aktuellen Infektionszahlen seien ungewöhnlich hoch, dass die Fehlzeiten – entschuldigt, wie Klausing betont – deutlich zunehmen, habe er jedoch bereits in den vergangenen zwei Jahren beobachtet. „Das ist kein neuer Trend, die Schüler sagen seit den Lockdowns sehr schnell, dass sie nicht mehr können“, erzählt Klausing. Die Belastungsgrenze sei schneller erreicht, vor allem an langen Tagen meldeten sich im Laufe des Tages immer wieder Schüler mit Kopfschmerzen und ähnlichen Symptomen krank. „Und das erscheint nicht nur mir so, ich tausche mich ja auch aus“, sagt er.