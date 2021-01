Schnee am Sonntag: Keine Unfälle, aber umgefallene Bäume

Etwa 15 Zentimeter Neuschnee am Sonntagmorgen in Halver.

Am Sonntagmorgen war alles weiß. Etwa 15 Zentimeter Neuschnee fielen über Nacht vom Himmel. Doch es blieb ruhig - zumindest in Halver.

Halver - Trotz etwa 15 Zentimetern Neuschnee blieb der Sonntagmorgen in Halver ruhig. „Es gab keine Unfälle“, sagt Polizeihauptkommissar Andreas Schulze auf Nachfrage. Lediglich zwei Gefahrenstellen wurden den Beamten gemeldet.

Dabei handelte es sich laut Schulze um umgefallene Bäume. Darum kümmerten sich in beiden Fällen die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Halver.

+ Ein Baum versperrte eine Straße in Schwenke. © Feuerwehr Halver

In Höhe des Sportplatzes an der Friedrichshöhe in Schwenke war ein Baum in mehrere kleine Stücke auf die Straße gefallen. Gemeldet wurde das der Wehr von einem Spaziergänger um 8.22 Uhr. Die Baumteile konnten zügig weggeräumt werden.

Laut Andreas Schulze gab es einen weiteren Baum auf einer Straße. Doch bei beiden Einsätzen mussten die Beamten nicht mit ausrücken. Bis Mittag waren die Hauptstraßen in Halver am Sonntag geräumt.

+ Schnee in Halver. © Svenja Meyrich

In den meisten Kommunen im Märkischen Kreis ging es ruhig zu am Schnee-Sonntag. In Altena gab es allerdings zum Beispiel einen Unfall. Der Wagen des Winterdienstes überschlug sich.