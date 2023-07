Schlimme Videos auf dem Handy – 64-Jähriger vor Gericht

Von: Thomas Krumm

Teilen

Ein 64-Jähriger war wegen der Verbreitung kinderpornografischen Materials angeklagt. © Britta Pedersen

Ein bisschen schlauer geworden ist ein 64-jähriger Angeklagter durch ein Ermittlungsverfahren der Polizei und eine Anklage vor dem Amtsgericht Lüdenscheid: „Was soll ich sagen? Ich wusste nicht, dass das verboten ist“, waren seine ersten Worte nach Verlesung der Anklage, deren Ersteller berufsbedingt besser orientiert waren. Laut Anklage hatte er mehrfach kinderpornografische Inhalte über WhatsApp und den Facebook-Messenger mit anderen Nutzern geteilt.

Halver/Lüdenscheid – Als die Polizei am 19. November 2021 seine Wohnung in Halver und sein Handy durchsuchte, fanden die Beamten verbotene Fotos und Videos – „fast ausschließlich homosexuelle pornografische Inhalte“, wie der Hauptermittler den Befund zusammenfasste. Von Mädchen seien nur wenige Bilder dabei gewesen – „die Schlimmeren“, auf denen Mädchen von Männern Gewalt angetan wird.

Bis zu 1000 Bilder gefunden

Insgesamt habe er bis zu 1000 Bilder gefunden, erklärte der Kriminalbeamte. Viele Duplikate und jugendpornografische Bilder seien dabeigewesen, weshalb sich die Anklage auf 100 eindeutig strafbare Bilder konzentrierte. Der Ermittler hatte festgestellt, dass der Angeklagte unter anderem Bilder nach Pakistan geschickt hatte. Der Hinweis auf das versandte verbotene Bildmaterial kam von einer halbstaatlichen Institution aus den Vereinigten Staaten, die es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, Konsumenten von Kinderpornografie ausfindig zu machen. Der Angeklagte war 2020 nach der Trennung von seiner Frau aus Syrien zu seiner Schwester und einer seiner drei Töchter nach Halver gezogen. Vor Gericht gab er sich äußerst wortkarg, aber grundsätzlich geständig und einsichtig: „Ich habe aufgehört, als ich erfahren habe, dass es verboten ist.“ Richter Thomas Kabus fragte nach: „Wie kommt es, dass Sie sich in den vergangenen drei, vier Jahren für solche Dinge interessierten?“ Er habe so etwas auf Facebook gesehen, lautete die wenig aufschlussreiche Antwort des Angeklagten. „Schämen Sie sich?“, fragte Kabus ihn ganz direkt und bekam die klarste Antwort der ganzen Strafsitzung: „Ich schäme mich sehr.“

Die Wortkargheit des 64-Jährigen machte den Prozessbeteiligten wenig Mut, über eine Therapie seiner Neigungen nachzudenken. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass er sich über den Bilderkonsum hinaus echten Kindern in inakzeptabler Weise genähert hätte. „Können wir den noch draußen rumlaufen lassen?“, hatte sich der Hauptermittler zu Beginn seiner Aufklärungsbemühungen gefragt. Der Angeklagte hatte keinerlei Bildmaterial selber angefertigt und die Fotos und Videos „lediglich“ aus dem Internet heruntergeladen. „Wir haben nichts gefunden, was selbst hergestellt war“, fasste der Ermittler zusammen. Sprachlich und sozial ist der Angeklagte trotz eines abgeschlossenen Deutschkurses noch überhaupt nicht in Deutschland angekommen – ohne Aussicht auf eine ernsthafte Beschäftigung.

Strafrechtlich fielen die drei angeklagten Taten in eine Zeit, in der die Mindeststrafe für den Besitz von kinderpornografischen Bildern von drei Monaten auf ein Jahr heraufgesetzt wurde. Zwei der Taten fielen unter das verschärfte Recht, was die Staatsanwältin veranlasste, eine vollstreckbare Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten zu beantragen. Das Schöffengericht folgte letztlich aber dem Antrag des Verteidigers, der eine Bewährungsstrafe für vertretbar hielt: „Er ist nicht auf Kinder zugegangen.“

Eine Therapie hielt auch das Schöffengericht für wenig Erfolg versprechend. Die Richter verurteilten den Angeklagten zur höchsten Haftstrafe, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann: zwei Jahre. „Ich werde so etwas nicht mehr machen. Ich bereue es“, sagte der Angeklagte in seinem Letzten Wort.