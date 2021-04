Schlägerei und Vandalismus: Randale in der Innenstadt

Einsätze in einer Nacht

In einer Nacht rückte die Polizei gleich dreimal zur Randalierern in der Innenstadt aus. Von einer Schlägerei bis Vandalimus war alles dabei.

Halver - Dreimal fuhr die Polizei in Halver in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu Einsätzen. Eine Schlägerei und mehrere Fälle von Vandalismus waren die Gründe.

Los ging es am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr mit einem Anruf. Zeugen meldeten eine Schlägerei zwischen zwei Personen an der Gerhard-Bergmann-Straße. Doch bevor die Beamten am Einsatzort trafen, entfernten sich die beiden Streithähne bereits.

Demselben Zeugen fiel außerdem ein beschädigtes Auto auf. Ein Seat Ibiza, der in der Nähe stand, hatte eine kaputte Heckscheibe. Die Polizisten fahndeten im Umfeld nach Verdächtigen. An der Frankfurter Straße trafen sie auf einen 16-jährigen Halveraner. Sein Schuhprofil passte zu den Abdrücken, die auf der kaputten Heckscheibe des Seats zu finden waren. Damit konfrontiert, wollte er weder etwas mit der Schlägerei noch mit der Sachbeschädigung an dem Fahrzeug zu tun haben.

Weitere Sachbeschädigung an der Mittelstraße

Im selben Tatzeitraum geschah eine weitere Sachbeschädigung an der Mittelstraße. Dort wurde ein Gartentor beschädigt. Zeugen haben gesehen, wie ein bisher unbekannter Täter mit dem Fuß gegen das Tor trat und dadurch eine Metallstrebe verbogen hat. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 1,80 Meter groß

kräftig gebaut

schwarze, kurze Haare

zum Tatzeitpunkt trug er einen weißen Pullover mit einer Aufschrift.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizeiwache in Halver unter Tel. 02353/91990 entgegen.