Schlägerei im Rathauspark - Sechs gegen einen?

Sechs Personen, die auf einen Halveraner einschlagen - dieses Szenario beschreibt das Opfer, das später bei der Polizei vorstellig wurde.

Am Samstag habe er gegen 21 Uhr auf einer Parkbank an der Thomasstraße gesessen, als sich eine Gruppe von sechs Personen genähert habe. Der Polizei gab der 31-jährige Halveraner an, dass diese ihn dann provoziert und anschließend gemeinsam auf ihn eingeschlagen hätten.

Der Mann wurde bei der Attacke leicht verletzt - die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Tel. 02353-91990.