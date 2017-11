Schlägerei mit Bierglas vor Kneipe

+ © dpa © dpa

Halver - Unstrittig war im Amtsgericht Lüdenscheid bei einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung nur eines: In seiner Urteilsbegründung stellte Richter Thomas Kabus fest, dass der Angeklagte, der Geschädigte und die beiden Lager der Zeugen „komplett unterschiedliche Varianten“ dessen geliefert hatten, was sich am Abend des 2. Juli vor der Kneipe „Zum Fässchen“ an der Bahnhofstraße in Halver abgespielt hatte.