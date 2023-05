Scheunenfest der Landjugend in Anschlag

Auch die Band „super liQuid“ ist beim Scheunenfest wieder am Start. © J. Salzmann

Diese Party hat Tradition – und soll auch in diesem Jahr Hunderte Feierwütige nach Anschlag locken: Für Samstag, 27. Mai, lädt die Landjugend Halver wieder zum Scheunenfest auf dem Hof Berbecker, Am Anschlag 1, ein. Los geht´s um 19.30 Uhr – und auf der Bühne werden keine Unbekannten stehen.

Halver - Denn erneut hat sich die Coverband „super liQuid“ angekündigt, die bereits bei vielen Partys in den Vorjahren am Start war, um aktuelle, aber auch klassische Coverhits aus den zurückliegenden 30 Jahren zu präsentierenDie Band um das Frontduo Sandra Herman und Patrick Brast ist bekannt dafür, den Funken direkt aufs Publikum überspringen zu lassen. 2019 bekam die Band erneut eine Auszeichnung in der Kategorie „Beste Coverband“, nachdem sie den ersten Preis bereits 2014 gewann.

Wenn die Band die Bühne verlassen hat, will erneut ein DJ die Beschallung übernehmen und bis in die Morgenstunden für ausgelassene Partystimmung auf der Tanzfläche sorgen. Zudem soll erneut eine Cocktail-Bar aufgebaut sein – und auch der obligatorische Imbiss Currywurst-Pommes sei wieder am Start, wie es im Vorfeld von den Veranstaltern heißt.

Sparen mit dem „Starterpaket“

Der Eintritt zum Scheunenfest kostet 13 Euro (inklusive 50 Cent Becherpfand). Die Gäste können aber auch ein „Starterpaket“ kaufen, indem neben dem Eintritt auch acht Wertmarken zum Preis von jeweils einem Euro enthalten sind.

Frühschoppen am Sonntag

Und wenn die Halveraner Landjugend zum Scheunenfest einlädt, dann ist auch gleich die „Anschlussveranstaltung“ durchgeplant: Traditionell findet am darauf folgenden Sonntag nämlich auch diesmal der Frühschoppen statt, bei dem es Spiel und Spaß für die ganze Familie geben soll, wie die Veranstalter im Vorfeld ankündigen.

Neben dem üblichen Angebot an kalten Getränken, mit und ohne Alkohol, wird es erneut eine Kuchentheke nebst Kaffee geben. Beim Wettmelken an der „künstlichen Kuh“ sind diesmal auch die älteren Melker willkommen: Für sie soll es eine eigene Wettbewerbsklasse geben. Nicht fehlen dürfen außerdem erneut der Nagelbalken sowie das Kinderschminken.