Scheunenbrand im MK: Tiere und Gasflaschen herausgeholt

Von: Florian Hesse

Feuerwehr bringt Scheunenbrand unter Kontrolle. © Florian Hesse

(Update 15.00 Uhr) Die Feuerwehr rückt am Mittwoch zu einem Scheunenbrand aus. Menschen kamen nicht zu Schaden. Tiere wurden rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht.

Halver - Am Mittwochmittag rückt die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand in Halver aus. Am Kreisch ist ein Gebäude oberhalb des Geflügelhofs Gieseker in Brand geraten. Beim Eintreffen der Löschzüge Stadtmitte und Buschhausen brannte der Giebel an der Scheunenfront.

Der Brand setzte sich durch im Giebelbereich bis auf die Rückseite der Scheune. Begünstigt wurden die Flammen durch die monatelange Dürre. Entsprechend trocken war das Holz.

Die Tiere, die in der Scheune unterkommen, wurden gerettet. Ebenso holten die Einsatzkräfte zwei Propangasflaschen rechtszeitig aus dem Gebäude. Gegen 12.30 Uhr hatten die Wehrleute das Feuer unter Kontrolle und waren anschließend mit Nachlöscharbeiten beschäftigt an der Holzkonstruktion von Wänden und Giebel.

Mit zwei C-Rohren gingen die Wehrleute gegen das Feuer vor. © Florian Hesse

Neben den beiden Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr Halver waren zunächst der Rettungsdienst des Märkischen Kreises und anschließend zur Eigensicherung der Einsatzkräfte das DRK Halver zur Unterstützung vor Ort.

Die Polizei kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben zur Brandursache oder der Schadenssumme sagen. Betroffen war eine Werkstatt und Räumlichkeiten, in denen auch Brennholz gelagert war.