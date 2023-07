Schalksmühle feiert mit der Löschgruppe Hülscheid

Von: Fabienne Schwarzer

Das Fest der Löschgruppe Hülscheid brachte die gesamte Gemeinde auf dei Beine. © Cornelius Popopvici/ Fabienne Schwarzer

Am Wochenende herrschte Partystimmung in Schalksmühle. Das jährliche Feuerwehrfest der Löschgruppe Hülscheid lockte wieder viele Besucher an.

Um Essen und die Bewirtung kümmerte sich die Feuerwehr wie immer selbst. „Deshalb kommen die Leute auch gerne hierher. Sie wissen, dass alles hausgemacht von uns ist. Sehr beliebt ist dabei auch unser Geschnetzeltes“, sagte Marc Kahlert, der Einheitsführer der Löschgruppe. Außerdem gab es eine breite Auswahl an Kuchen, den die Besucher fleißig aßen.



Viel an dem Feuerwehrfest ähnelte den vergangenen Jahren, denn die Tradition habe sich gut bewährt. Auch für die Kinder gab es wieder ein breites Spaß- und Spielangebot: eine Rollbahn, an der die Kinder kleine Geschenke gewinnen konnten, eine Hüpfburg, einen Sandhaufen zum Spielen, eine Dartscheibe und auch ein Glücksrad.



Dieses Feuerwehrfest war bereits das 28. der Löschgruppe. Eigentlich hätte das Fest am Wochenende die 30. Auflage feiern können, wäre da nicht das Coronavirus gewesen. Denn durch die Schutzmaßnahmen musste das Fest in den vergangenen Jahren zwei Mal ausfallen.



Kahlert ist froh, dass es wieder stattfinden kann: „Für die Gemeinde Schalksmühle und für uns sind solche Feste natürlich wichtig. Damit können die Leute hier zusammenkommen und wir bringen den Anwohnern die Feuerwehr näher. Aber hier kennt man sich natürlich auch schon“, lachte er.



Die Löschgruppe Hülscheid zählt insgesamt 54 Mitglieder – und jeder packt beim beliebten Feuerwehrfest mit an. „Ein großer Dank geht aber auch an unsere Lebenspartner, ohne die das alles gar nicht möglich wäre“, sagte der Einheitsführer. Die Planung dauerte circa einen Monat und der Aufbau dann eineinhalb Wochen.



Doch die Feuerwehr baute nicht nur für das Fest tagsüber, sondern auch für das Abendprogramm auf. Am Abend kam dann DJ License und legte auf. Er spielte 90er-Jahre Elektro-Hits und Partyschlager. Die Stimmung war überragend und die Tanzfläche gut gefüllt mit 1000 Gästen. Das Fest sei „eine der bestbesuchten Freiluftveranstaltungen in Schalksmühle“, laut Marc Kahlert.