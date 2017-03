Lindenhofschule fährt zur Deutschen Schulschachmeisterschaft

Halver - Die Schach-Schulmannschaft der Lindenhofschule ist mächtig stolz – und das zurecht.

Nachdem die Schüler – allesamt Spieler der U12 und U10 vom Märkischen Springer Halver-Schalksmühle (MSHS) – im Februar bei der Kreismeisterschaft den ersten und bei der NRW-Meisterschaft am vergangenen Freitag den dritten Platz erreicht haben, dürfen sie im Mai an der Deutschen Grundschulschachmeisterschaft im thüringischen Friedrichroda teilnehmen.

„An der NRW-Meisterschaft in Kamen haben insgesamt 172 Grundschulen und Vereine teilgenommen“, ist Mannschaftsmitglied Maximilian Laufer noch immer beeindruckt.

Trainiert werden die Schüler momentan im Feuerwehrgerätehaus an der Volmestraße in Schalksmühle von Alex und Rebecca Browning aus dem Bundesliga-Team des MSHS. „Wir können seit einiger Zeit leider keine Schach-AG mehr an der Schule anbieten, da wir auf der Suche nach einem Trainer sind“, erklärt Schulleiterin Monika Lauterbach. Dennoch gebe es in allen Klassen Schachbretter, die besonders in den Regenpausen oft genutzt würden.

Die Jungs der Schach-Schulmannschaft begeistert an der Sportart vor allem, dass das Köpfchen eingesetzt werden muss. „Man muss sich konzentrieren und nachdenken. Bei jedem Zug muss man auch erst überlegen, was der Gegner machen könnte“, erzählt Tim Bober. „Außerdem macht es Spaß, den Gegner Schachmatt zu setzen“, fügt er grinsend hinzu.