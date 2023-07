Sanierungsprogramm für Waldwege läuft

Von: Florian Hesse

Noch liegt der Schotter grob. Erst bei ausreichend Feuchtigkeit kann er verdichtet werden zur wassergebundenen Decke. © Florian Hesse

30 Kilometer Waldwege, die bei der Abfuhr von Borkenkäferholz kaputtgefahren wurden, werden jetzt instandgesetzt.

Halver – Im Wald herrscht wieder schwerer Verkehr. Lkw mit Schotter laden ihre Fracht an Lagerplätzen ab, die kurz darauf wieder umgeladen und verteilt ist. Sogenannte Grader planieren zuvor die Wege und stellen das nötige Gefälle her. Irgendwann kommt dann die Walze. 30 Kilometer Forstwege sind allein in Halver gerade in Arbeit.



Über Jahre hat die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) bereits Hunderttausende Euro in die Befestigung der Forstwege gesteckt, weiß Halvers Förster Ulrich Ackfeld. Dabei ging es darum, die Infrastruktur überhaupt nutzbar zu halten. Denn die Wege waren zwar geeignet, die normale Abfuhr auszuhalten, wenn bei einer nachhaltigen Holzentnahme gelegentlich Maschinen und Lkw rollten. Auf das Szenario, das durch den Borkenkäfer ausgelöst wurde, waren sie nicht ausgelegt.



Umladestation unterhalb der Schule Ostendorf. © Florian Hesse

Wie es ausgesehen hat im Wald, wissen Spaziergänger und Radfahrer. Vorher beliebte Wege endeten danach im Nichts, weil Vollernte-Maschinen und Rückegeräte sie schlicht zu Brei gefahren hatten. Jetzt werden die Wege wieder hergestellt.



Dabei gibt es mehrere Ziele. Zum einen benötigt die Forstwirtschaft auch weiter Zugang zu den Beständen. Doch auch für die Besucher des Waldes sollen vernünftige Bedingungen geschaffen werden. Hinzu kommt: Mit der steigenden Waldbrandgefahr muss auch die Feuerwehr passierbare Wege haben. Auch Rettungsfahrzeuge haben vielerorts keine Chance, an abgelegene Stellen zu kommen.



Zu unterscheiden sind dabei zwei Maßnahmen, die in die gleiche Richtung zielen. Demnächst rollt auch ein anderes Programm an, das sich auf die Beseitigung der immensen Flutschäden aus dem Juli 2021 bezieht. Mit mehr als 2 Millionen Euro fördert das Land NRW die noch anstehende Maßnahme, die sich über voraussichtlich etwa zwei Jahre erstrecken wird.

Das Sanierungsprojekt in Sachen Käferbefall, das zurzeit läuft, ist davon getrennt und geht auf die Initiative der Waldwirtschaft zurück. Halver, Schalksmühle und Lüdenscheid haben es gemeinsam beauftragt. Allein für Halver sind es 600 000 Euro für die genannten 30 Kilometer. Das entspricht letztlich etwa 20 Euro, die die Herstellung eines Meters Waldweg kostet. Und noch eine Zahl: 0,6 Tonnen müssen für jeden Meter Forstweg in den Wald gebracht werden.



Was Radler und andere Waldbesucher wissen sollten: Der jetzige Zustand ist unbefriedigend, bleibt aber nicht so. Der Wegeaufbau erfolgte in der ersten Lage mit relativ grobem Material. Was jetzt hereingefahren wird, ist feinerer Schotter mit einem gewissen Lehmanteil.



Erst fährt der Grader, auch Erdhobel genannt, die Wege ab und schafft das Planum, um Wasser ablaufen zu lassen. Danach kommt tonnenweise Material. © Florian Hesse

Die abschließende Lage aber können die Mitarbeiter der Firma Feldhaus, die das Projekt übernommen hat, noch nicht endgültig verfestigen, das heißt: walzen. Ist es zu trocken, verschwindet das feinere Lehmmaterial im gröberen Anteil. Im Ergebnis bleibt es oben grob. Erst mit einer gewissen Feuchtigkeit kann die Walze fahren und schafft eine dauerhaft robuste, wassergebundene Fläche.



Mit Nebenarbeiten an Durchlässen und Gräben soll zudem sichergestellt werden, dass das Wasser möglichst in der Fläche bleibt und im Wald versickert. Von den Wegen muss es aber runter: „Wasser vernichtet Wege“, stellt Halvers Förster fest. Wie recht er hat, konnten Waldbesucher nach dem Jahrhundertregen 2021 praktisch überall sehen.



Schwerpunktmäßig in fünf Bereichen wird also in den kommenden Wochen und Monaten gearbeitet, in



Ostendorf

Halverscheid/Wiene

Glörfeld

Segelflugplatz

Anschlag/Woeste/Voswinckel.

Vollständig übernimmt das Land die Kosten dabei nicht. Am Ende werden es rund 30 Prozent Eigenanteil sein, die die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft beisteuern. Das Geld fließt aus der sogenannten Rollgeldkasse. In die zahlen die Waldeigentümer ein für die Nutzung der Infrastruktur.



Die gute Nachricht am Ende: Sind die Sanierungsmaßnahmen aus beiden Projekten abgeschlossen, dürfte das Wegesystem rund um die Stadt im vielleicht besten Zustand als jemals zuvor sein, schätzt der Förster.