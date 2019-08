Halver - Unzählige Bilder auf sieben großen Tafeln, ein eigener Film und kurze, chronologisch sortierte Texte warten ab Sonntag auf interessierte Gäste.

Um 11 Uhr wird durch die stellvertretende Bürgermeisterin Regina Reininghaus und Wilhelm Helbert, Vorsitzender des Heimatvereins, die neue Ausstellung „50 Jahre Stadt Halver“ in der Villa Wippermann am 11. August eröffnet.

Sie wirft einen Blick zurück bis ins Jahr 1969, als Halver mit der kommunalen Neuordnung die Stadtrechte zufielen, und skizziert danach bildstark die Entwicklung bis heute.

+ Die altehrwürdige Jahn-Turnhalle wird 2013 abgerissen. © Fotos: Archiv Bell / Repros: Hesse

Ob der 30 Millionen Mark teure Großbrand bei Boucke, der Abriss der ehrwürdigen Jahnturnhalle an der Karlshöhe im Jahr 2013, die Aktion Sauberes Halver der UWG oder kulturelle Höhepunkte – nichts aus der Geschichte Halvers, was Peter Bell, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins, in seiner Dokumentation ausgelassen hätte.

+ 1994 freigegeben: die Umgehungsstraße. © Fotos: Archiv Bell / Repros: Hesse

Die Ausstellung läuft bis zum 29. September. Zu sehen ist sie zu den Öffnungszeiten von Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 13 Uhr. Für Kinder ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 2 Euro. Zur Eröffnung morgen wird kein Eintritt erhoben. Nach dem Abbau im Erdgeschoss der Villa finden die Schautafeln Platz im Obergeschoss, wo sie die Ausstellung 50 Jahre AFG ablösen.