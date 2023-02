Rot-schwarze Mehrheit für Halvers Haushalt

Von: Florian Hesse

Teilen

Abstimmung zum Haushalt 2023 der Stadt Halver. © Florian Hesse

Der Rat hat Halvers Haushalt für das Jahr 2023 auf den Weg gebracht.

Halver - Am Ende ging alles schnell. Die Reden waren geredet, der Verwaltungsentwurf des Haushalts 2023 erkennbar nicht mehrheitsfähig. Dann kam ein Kompromiss zum Tragen, den SPD und CDU im Vorfeld der Ratssitzung offenbar abgesprochen hatten. 18 Ja-Stimmen standen schließlich gegen 14 Ablehnungen. Damit ist die Stadt handlungsfähig.

Wichtiger für die Bürger ist die Nachricht, dass der vorgesehene Dreh an Grundsteuer B moderat ausfällt. Der Hebesatz steigt von 430 auf 493 Prozentpunkte, was dem Musterhaushalt mit vier Personen im Einfamilienhaus Mehrkosten von etwa 50 Euro jährlich beschert. Die 493er-Marke entspricht dem fiktiven Hebesatz. Bleibt Halver darunter, bedeutet das Mehrausgaben bei der Kreisumlage und Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen. Mit 364 000 Euro Mehreinnahmen jährlich kann Kämmerer Simon Thienel jetzt planen.

Darüber hinaus werden aber auch Gewerbetreibende am Haushaltsausgleich beteiligt. Die SPD hatte an eine Anhebung von 17 Prozentpunkten gedacht. Das aber hätte die CDU mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Marvin Schüle nicht mitgemacht. Ihr Gegenvorschlag: 10 Prozentpunkte, von 423 auf 433, die die Gewerbetreibenden in Halver 225 000 Euro kosten und in die Stadtkasse fließen. Für die Zustimmung der CDU bei der Gewerbesteuer wiederum verzichtet die SPD auf die von ihr angeregte Erhöhung der Grundsteuer A bei landwirtschaftlichen Flächen. SPD-Ziel war, möglichst jeden Bürger am Haushaltsausgleich zu beteiligen, doch der Ertrag wäre mit 62 000 nicht die Rettung des Haushalts gewesen, wie Fraktionschef Martin Kastner einräumte.



Mit den Anhebungen der beiden Realsteuern allerdings kommt die Stadt noch nicht zum nötigen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben. Gedeckt dadurch ist knapp die Hälfte. Den weiteren Teil des Defizits soll nun das „Isolieren“ von Corona-, Energie und Ukraine-Kosten bringen. Rechtlich ist das möglich. Sie müssen zwar trotzdem aufgebracht und finanziert werden, schaden aber dem Haushalt aus Sicht von Ministerium und Kommunalaufsicht nicht. Den letzten Rest zum Ausgleich muss der Kämmerer der Rücklage entnehmen, die die Stadt Halver in den in der Vergangenheit konnte.



Stimmen für die Lösung stammten am Dienstagabend ausschließlich aus der SPD und weiten Teilen der CDU. Drei Mitglieder der CDU-Fraktion stimmten dagegen, ebenso die Mitglieder von Grünen, UWG und FDP.