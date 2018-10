Rollschuh-Artistik beim Halveraner Varieté

+ © Duo Rollecsos Das Duo Rollecsos tritt beim dritten Halveraner Varieté auf. © Duo Rollecsos

Halver - Ein Podest von nur zwei Metern Durchmesser ist ihre Bühne. Die Geschwindigkeit, mit der sie ihre Kunst präsentieren, atemberaubend: Mit dem „Duo Rollecsos“ konnte Zauberkünstler Timo Marc in Abänderung des Programms zwei Artisten der Spitzenklasse für das 3. Halveraner Varieté, das am Samstag, 19. Januar 2019, ab 20 Uhr in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums über die Bühne geht, verpflichten.