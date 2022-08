Ringen um die Generation Z: Warum man sie nicht verlieren darf

Von: Florian Hesse

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind wichtige Themen für die «Generation Z». Auch beruflich lassen sich hier Schwerpunkte setzen. © Florian Küttler

Die nächste Generation junger Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommt, wird dort deutlich andere wirtschaftliche, politische und kulturelle Bedingungen als die vorherigen Generationen vorfinden. Sie stößt auf eine ganz andere Arbeitswelt als die Generationen zuvor.

Halver – Zugleich bringt sie völlig andere Voraussetzungen mit, was digitale Bildung angeht. Gen Z, Generation Z, nennen Sozialwissenschaftler die Jahrgänge 1997 bis 2012. Gehen sie den Unternehmen in Südwestfalen verloren, sieht es duster aus. Ohne Menschen, die die Digitalisierung der Arbeit voranbringen, werde es keine Digitalisierung geben, gibt Paul Meurer, Schulleiter des Anne-Frank-Gymnasiums, ein Gespräch mit einem führenden Unternehmer der Region wieder.

Wie bekommt man Schülerinnen und Schüler, Schulen, Unis, Fachhochschulen und die Unternehmen an einen Tisch? Die Frage treibt nicht nur Schulleiter Meurer um, sondern auch die Wirtschaft und die Bildungsinitiative Galileo-Park in Lennestadt. Für sie war das AFG mit Schwerpunkt auf digitaler Bildung eine der ersten Anlaufstellen für ein Projekt, das mit einer hochkarätigen Konferenz im September startet. „Gen Z meets CEOs“ lautet der Titel des „Flagship Events“ in den Sauerland-Pyramiden. Die ganztägige Veranstaltung am 16. September wird dabei gestreamt und soll für jeden Interessierten damit zugänglich sein.



35 Firmen der Region machen bereits mit im wachsenden Netzwerk. Bei Chefs, Personalern und Bildungseinrichtungen lief man offene Türen ein. Zu den Partnern zählen neben dem AFG auch das Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg, weitere Schulen und namhafte Unternehmen. Aus Halver und Schalksmühle vertreten sind Lumberg und Mayweg, Jung und Turck. Abus aus Wetter ist dabei und Viega aus Attendorn. Hauptsponsor ist die Tracto-Technik GmbH mit Hauptsitz in Lennestadt, Spezialist für grabenlose Technik.



Alle Unternehmen eint seit Jahrzehnten ein Problem, das sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen wird. Die geburtenstarke Generation der Boomer, der Jahrgänge 1946 bis 1965, ist bereits aus dem Arbeitsleben ausgeschieden oder wird das in absehbarer Zeit. Dass die folgenden Jahre deutlich geburtenschwächer waren, verspürt der Arbeitsmarkt bereits jetzt mit Härte. Die größten Schlagzeilen schreiben zurzeit die Pflege und das Handwerk, doch auch der öffentliche Dienst steht vor einem Personalproblem, wie kürzlich auch der Spiegel in einer Titelgeschichte in den Fokus rückte.



In gleicher Weise und vielleicht noch deutlicher trifft das die Unternehmen in Südwestfalen, Deutschlands drittstärkster Wirtschaftsregion mit rund 150 Hidden Champions, Weltmarktführern in ihrem Bereich, die in der Öffentlichkeit kaum als solche wahrgenommen werden.



Doch Südwestfalen benötigt dringend den Nachwuchs aus Schulen und Universitäten und hat zugleich das Problem, dass ihr die potenziellen Mitarbeiter abhanden kommen. Wer einmal weg ist zum Studium, möchte vielfach nicht mehr zurück in die vermeintliche „Provinz“. Im Ergebnis konkurrieren starke Mittelständler zwischen Soest und Siegen, Lennestadt und Halver mit Konzernen wie Bosch oder Siemens.



An diese jungen Menschen wolle man herankommen, erklärt Meurer das Ziel der Initiative Gen Z, der Generation, die mit Handy in der Hand und dem Laptop auf der Bettdecke aufgewachsen und digital viel intuitiver unterwegs ist als die vorangegangene Generation Y (1997-2010), der man je nach Alter noch einen MP-3-Player als technologischen Quantensprung verkaufen konnte.



Das Pyramidengespräch am 16. September soll nun den Einstieg bilden, konkrete Kooperationsmöglichkeiten zwischen Bildungssektor und Industrie auszuloten und auf diesem Weg Kontakte herzustellen. In dieser Hinsicht hofft man seitens der Initiatoren auf eine möglichst breite Beteiligung von Schülern in dem Prozess. Ihre künftigen Arbeitgeber wollen schließlich wissen, was ihre neuen Mitarbeiter von ihnen erwarten.