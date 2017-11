Richtfest für WHS-Neubau

Halver - „Den letzten Nagel schlägt der Eigentümer“, sagte Zimmermann Timo Obereiner beim Richtfest des Wohnhauses am Tannenweg 9. Andrea Craen, Geschäftsleitung der Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle (WHS), führte den letzten Nagelschlag mit Unterstützung von Hans Ulrich Volz, stellvertretender Vorsitzender des WHS-Aufsichtsrats, aus.

Dann zerschellten auch schon die Schnapsgläser auf dem Boden. Das Werfen der Gläser ist ein Brauch, der zum Richtfest dazugehört. Im Juni dieses Jahres erfolgte der Spatenstich für den Bau des Mehrfamilienhauses. „Mit dem Rohbau wollten wir in der vergangenen Woche fertig werden“, erklärte Willi Birrenbach, zuständiger Architekt. Das hat auch funktioniert. Die Arbeiten liegen im Zeitplan.

„Es hat alles wunderbar geklappt“

„Es hat alles wunderbar geklappt.“ Der Bau ist laut Birrenbach fast komplett geschlossen. In den Wintermonaten werden sich die Arbeiter den Räumen im Inneren des Hauses widmen.

+ © Reichelt Auch die Mietverträge können demnächst abgeschlossen werden. Für alle acht Mietwohnungen gebe es laut Andrea Craen Interessenten. Fertig werden die Wohnungen auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern voraussichtlich im Juli 2018. Auf vier Etagen befinden sich dann die barrierefreien Mietobjekte mit ebenerdiger Dusche, Balkon, offener Wohnküche und Lift. „Alle Wohnungen sind auch familientauglich“, betonte Craen. Es gibt sechs Vier-Zimmer- und zwei Drei-Zimmer-Wohnungen. Beheizt werden die Parteien mit einer Wärmepumpe.

Viele Gäste folgten der Einladung der Wohnungsgesellschaft zum Richtfest. Bürgermeister Michael Brosch gratulierte Andrea Craen und überreichte symbolisch Brot und Salz.

Da das Interesse an neuen Wohnungen bei den Halveranern groß ist, plant die WHS bereits einen zweiten Hausbau. Das kündigte die Gesellschaft bereits im Juni an. „Die Lage ist begehrt“, sagte die WHS-Geschäftsleiterin. Daher werde ein „gleiches oder ähnliches Objekt“ errichtet. Das Haus soll ebenfalls acht Wohnungen beherbergen und direkt neben das Gebäude am Tannenweg und in unmittelbarer Nähe zum neuen Kreisel Südstraße/Tannenweg platziert werden. „Ein Baubeginn im kommenden Jahr ist realistisch“, sagte Andrea Craen.

Wer Interesse an einer Wohnung in den Häusern der WHS hat, kann sich bei Ute Lüttringhaus unter Tel. 0 23 53 / 91 89 22 melden. Sie ist zuständig für die Vermietungen der WHS in Halver.