Vorsicht im Wald am Samstag – Hegering weist auf Drückjagd hin

Von: Florian Hesse

Teilen

Am Samstag wird gejagt rund um Halver © Florian Hesse

Spaziergänger sollten am Samstag dem Wald fernbleiben. Dann findet revierübergreifend eine Drückjagd statt.

Beginn der Jagd ist am 26. November in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. In dieser Zeit wird rund um Halver aktiv gejagt. Das Betreten von Wäldern und Wiesen kann lebensgefährlich sein. Die Gefahrenbereiche werden deutlich durch Beschilderungen kenntlich gemacht.

Nach 14 Uhr ist die Gefahr vorüber. Während der Jagd können unerwartet Hunde und Wildtiere die Straßen queren, daher bittet die Jägerschaft, an bewaldeten Randlagen die Geschwindigkeit anzupassen.

Außerdem wird gebeten, keine Hunde aufzunehmen, sondern sie laufen zu lassen. Die Hunde werden nach der Jagd von den Jägern aufgenommen. Außerdem tragen die Hunde einen GPS-Tracker und können zurückverfolgt und gefunden werden.