Restaurant geht neue Wege: Halver hat jetzt einen „Road Stop“

Von: Thilo Kortmann

Seit 30 Jahren betreibt Günter Melzer-Dost_die Gastwirtschaft Zum Linken. Neu ist jetzt sein Road Stop, in dem er unter anderem Brat- und Currywurst anbietet. Die neue Zielgruppe sind auch die Motorradfahrer. © KORTMANN

Motorradfahrer sind herzlich willkommen: Das Traditionslokal Zum Linken am Friedhof hat sich mit einem Road Stop für den Sommer erweitert.

Halver – „Der letzte Weg ist zum Linken“, hätten die Halveraner früher immer gesagt, wenn jemand beerdigt worden sei, weiß Günter Melzer-Dost. Seit 30 Jahren betreibt er die Wirtschaft Zum Linken am Evangelischen Friedhof. Jetzt hat sich der Halveraner Gastronom ein neues Angebot einfallen lassen, um einen neuen Kundenstamm zu erreichen. Dazu gehören Vorbeireisende wie Biker, Lkw-Fahrer oder auch Wanderer und Wanderinnen. Er will sie als Gäste hinzugewinnen, um für die Zukunft gewappnet zu sein.

Currywurst und Pils

Zum Road Stop wird die Gasstätte im Sommer und bei schönem Wetter. Dann baut Melzer-Dost draußen unmittelbar am Friedhof ein kleines graues Zelt auf, mit Grill für Bratwürstchen und einem Schneidegerät für die Currywurst. „Brat- und Currywurst, Krakauer Pommes, Pils“, so Melzer-Dost kurz und trocken zum Road-Stop-Angebot. Aber natürlich gebe es auch alkoholfreie Getränke wie Kaffee und Sonstiges.

Der Wirt im Biergarten im neuen Road Stop mit Blick auf den Evangelischen Friedhof. © Kortmann, Thilo

Ein paar Tische und Blumenkübel sorgen für Biergarten-Atmosphäre. „Es passt alles gut, um hier in Ruhe eine Pause zu machen“, sagt er. Auch die Nachbarn seien ruhig, so der Wirt. In direkter Nachbarschaft befindet sich neben dem Friedhof auch das Blumengeschäft Born. Der Parkplatz des Friedhofes bietet ausreichend Platz für Motorräder, Autos, Fahrräder. „Ein Road Stop bietet sich hier sehr gut an. Es ist Platz genug, und die Umgehungsstraße ist nicht weit“, erklärt der Wirt.

Im kleinen Zelt wird gebrutzelt und Currywurst für die Durchreisenden zubereitet. © Kortmann, Thilo

Gute und schlechte Zeiten hat der Wirt erlebt. Auch Melzer spürt die Veränderung der Geschmäcker der Leute, solche alten Lokale mit gutbürgerlicher Küche hätten es immer schwerer. Schnitzel, Waffeln und Pils zum Beispiel gab es bislang im regulären Betrieb im Innenbereich der Wirtschaft. „Seit mehr als 100 Jahren gibt es jetzt die Wirtschaft zum Linken“, weiß der Wirt.

Viele Stammgäste liegen schon in der Nachbarschaft

Von seinen Stammkunden seien nicht mehr sehr viele übrig geblieben, „die liegen fast alle nebenan“, sagt er und zeigt auf den Friedhof. Früher habe er schon mal viele Motorradfahrer als Kunden gehabt. Bevor die Umgehungsstraße gebaut worden sei, mussten noch alle durch die Innenstadt und somit am Linken vorbei, „da hatte ich des Öfteren die Bude voll“, blickt er zurück.

Attraktiv für Zukunft machen

Heutzutage müsse man sich schon was überlegen, um attraktiv zu sein oder zu werden für die alten und die neuen Gäste, so der Halveraner. Der Road Stop am Friedhof ist so ein neuer Versuch. Damit der Weg zum Linken nicht der letzte bleibt.