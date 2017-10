Waldfreibad Herpine komplett trocken gelegt

+ © Florian Hesse Fotoshooting im trockenen Becken: (von links) Rainer Hutt, Bärbel Dahm, Phillipp und Simone Hutt, Bettina Göss und Petra Smigy-Müller aus dem Freundeskreis Herpine. © Florian Hesse

Halver - Als wasserloses Becken präsentiert sich zurzeit das Waldfreibad Herpine. Pulvertrocken bis in den Schwimmerbereich – das hat seinen Grund in Wartungsarbeiten am Beckenboden. Die Halveraner Firma Fastenrath hat im Auftrag der Betreiber GmbH einen Riss verpresst, der vor dem Winter verschlossen werden musste, wie Schwimmmeister Rainer Hutt erklärt.