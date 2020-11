Herpine-Umbau verschiebt sich

Reparatur auch des Beckenbodens im Waldfreibad Halver

+ © Florian Hesse Beim Frühjahrsputz war die Welt noch in Ordnung im Waldfreibad Herpine in Halver. © Florian Hesse

„Barrierefrei ins Becken – Bau in 2020 möglich.“ So titelte der Allgemeine Anzeiger im November 2019 über die Herpine. Möglich wird das ambitionierte Projekt durch das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2019“. Soweit also alles klar. Doch daraus wird in diesem Jahr nichts mehr. In Halvers Naturfreibad unterhalb der Hälverquelle besteht wohl mehr Handlungsbedarf als zunächst angenommen. Und es könnte teurer werden als gedacht.