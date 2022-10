Zeitreise ins Reich der Fotografie

Von: Monika Salzmann

Ausstellungsbegleitende Bilder aus den Studios Cappallo und Huth sind ebenso zu sehen wie Raritäten aus dem Bereich der Fotografie. © Salzmann, Jakob

Das Regionalmuseum Villa Wippermann in Halver zeigt die 50er-Jahre in schwarz-weiß.

Halver - Er war im Bereich der Mode-, Werbe- und Porträtfotografie ein Meister seines Fachs. Die Rede ist von dem Kölner Fotografen Max Wette (1913-1985), dessen Nachlass – fokussiert auf die Schwarz-weiß-Fotografie der 50er-Jahre – im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung im Erdgeschoss der Villa Wippermann steht.

Ausstellungsbegleitend sind im Obergeschoss Arbeiten der Halveraner Fotografin Lilo Cappallo sowie aus dem Lüdenscheider Fotostudio Huth zu sehen. Im Beisein von Max Wettes Neffen Michael Wette aus Meinerzhagen, der dem Regionalmuseum den Nachlass seines Onkels für die Ausstellung unter dem Titel „Max Wette & Lilo Cappallo – Schwarz-weiß-Fotografie der 50er-Jahre“ zur Verfügung stellte, hieß Ausstellungskuratorin Jana Eilhardt am Sonntag zahlreiche Besucher zur letzten Sonderausstellung in diesem Jahr willkommen. „Neues Publikum – selten gesehen“, begrüßte sie bei der Vernissage viele neue Gesichter.



Den Kontakt zur Familie Wette habe Eva Winkler aus Lüdenscheid, deren Mutter Margitta Oltze (geborene Köcker) ihr Handwerk zusammen mit Lilo Cappallo im Fotostudio Huth erlernte, hergestellt. Eva Winkler selbst war dort der letzte Lehrling, den das renommierte Lüdenscheider Studio für Porträt-, Werbe- und Industriefotografie ausbildete. In knappen Worten schilderte Jana Eilhardt den Lebensweg Max Wettes, der während des Krieges als „Bildberichter“ begann, 1945 in Gummersbach sein erstes Fotostudio eröffnete und drei Jahre später an den Rhein zurückkehrte. Lange Jahre Obermeister der Fotografen-Innung Köln, erntete er für seine bemerkenswerte Arbeit höchste Anerkennung. Die Schwarz-weiß-Mode- und Werbefotografien der Ausstellung „zeigen sein handwerkliches Geschick und den Modegeschmack der Zeit“, erklärte Jana Eilhardt.

Auf die damals ladyliken Posen der Mannequins, die elegante Kleider, Hüte, Nylonstrümpfe und andere modische Accessoires präsentierten, wies sie hin. Wärmstens legte Jana Eilhardt den Ausstellungsbesuchern zudem den Besuch des Obergeschosses der Villa ans Herz, wo das schwarz ausgekleidete Studio von Lilo Cappallo nachgestellt wurde, und eine alte Plattenkamera, schwere Leuchten und ein Stuhl für den zu Fotografierenden zur Zeitreise in längst vergangene Zeiten einladen. Neben Fotos von Lilo Cappallo, die ihr Studio anfänglich im „Löwen“ und später an der Frankfurter Straße 25 hatte, sind dort auch Bilder aus dem Studio Huth zu sehen. Auf eine komplett eingerichtete Dunkelkammer („Fotografie hatte mit stinkender Chemie zu tun“) und eine beachtliche Sammlung alter Kameras und Diaprojektoren für den einst so beliebten Dia-Abend bei Nachbarn und Freunden wies Jana Eilhardt hin. „Sie können einen Abend mit Dias hier in der Villa verbringen“, lautete die Einladung. Ein dickes

Dankeschön ging an alle Lüdenscheider und Halveraner, die dem Museum ihre Bilder für die Ausstellung zur Verfügung stellten. Ebenso an ihren Vater Horst Eilhardt, von dem „die schönsten und gepflegtesten Kameras“ stammen, sowie viele Unterstützer. Michael Wette, der das Catering der Ausstellung übernahm, blieb der Dank an Bürgermeister Michael Brosch für die Bereitstellung der Räume vorbehalten. Aktionen zu der sehenswerten Ausstellung sind geplant.