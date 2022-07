Mehr als 2000 Gäste: Feuerwehr lockt die Besucher

Von: Florian Hesse

Die Feuerwehrausstellung in der Villa Wippermann wird gut angenommen. © Florian Hesse

Das Regionalmuseum Villa Wippermann steuert weiter auf Erfolgskurs.

Halver - Mit 1450 Besuchern allein bei der noch laufenden Feuerwehr-Ausstellung und 2190 Gästen insgesamt kann die Villa Wippermann eine mehr als zufriedenstellende Halbjahresbilanz ziehen.

„Das sind so viele Gäste, wie in manchen Jahren insgesamt“, sagt Ausstellungsorganisatorin Jana Eilhardt im Rückblick auf die ersten sechs Monate. Die Ausstellung „Einer für alle. Alle für einen“ wird noch bis zum 25. September, dem Sonntag des Halveraner Herbstes, im Regionalmuseum zu sehen sein. Mit einer Vorlaufzeit von vier Jahren und der Sichtung Tausender Zeitungsausgaben des Allgemeinen Anzeigers war es die mit Abstand aufwendigste Ausstellung, die bisher in der Villa Wippermann zu sehen war.



Etwas andere Zielgruppe

Es sei ein etwas anderes Publikum als sonst, das dazu in die Villa Wippermann gekommen sei. Naturgemäß seien es natürlich viele Feuerwehrleute gewesen, aber auch ältere Halveraner, zum Teil auch aus den Senioreneinrichtungen, die auf den Schautafeln die Geschichte Halvers nachgelesen hätten.



Genauso erfreulich aus Jana Eilhardts Sicht sei aber auch gewesen, dass viele Kinder die Kinderbrandschutzveranstaltungen besucht hätten, die die Jugendfeuerwehr organisiert hatte und auch weiter auf Anfrage anbietet. Alle Halveraner Kitas waren seit Beginn der Ausstellung in der Villa Wippermann zu Gast mit rund dreistündigen Veranstaltungen. Die Brandschutzausbilder kamen mit dem Feuerwehrauto, Eltern besuchten derweil die laufende Ausstellung.



Weniger Resonanz – aber auch das erwartbar – habe die aufwendige Feuerwehr-Ausstellung in der Kunstszene Halvers selber, aber auch aus den Nachbarstädten gefunden. Dies seien aber Stammgäste im klassischen Kulturbereich, die zu Jahresbeginn zu den Ausstellungen Tim Kregels und Hans Ruprecht Leiß gekommen seien.



Hoffen auf Gastronomie in der Nachbarschaft

Hier erhofft sich die Kuratorin des Regionalmuseums noch mehr Resonanz, wenn in der direkten Nachbarschaft der Cafébetrieb im früheren Tortenatelier wieder durchstartet. Mit der „Don Simons Avenue“ von Akila Hewakandamby dürfte die Attraktivität der Häuser der Kultur weiter zunehmen, so ihre Erwartung. „Das könnte eine schöne Wechselwirkung geben“, sagt sie mit Blick auf das Schieferhaus in der Nachbarschaft.



Unverändert festhalten möchte Jana Eilhardt an den gewohnten Öffnungszeiten. Der Museumsbetrieb werde durchweg ehrenamtlich aufrechterhalten. Die Zeiten sind unverändert:



Dienstag 15 bis 17 Uhr

Mittwoch 15 bis 17 Uhr

Donnerstag 15 bis 19 Uhr

Sonntag 11 bis 13 Uhr

Unabhängig davon bestehe aber die Möglichkeit, individuelle Termine zu vereinbaren, beispielsweise für Kindergartengruppen oder für Familien.



Für entsprechende Auskünfte stehe sie zur Verfügung, per E-Mail unter info@villa-wippermann.de oder Tel. 01 52/22 83 25 66.



Playmobil Das nächste Highlight im Rahmen der Feuerwehr-Ausstellung richtet sich übrigens wieder an Kinder und Familien. Bei den Playmobiltagen wird so gut wie jede denkbare Einsatzlage mit Playmobil-Figuren dargestellt. Jörg Peter Jansen zeigt den Einsatzalltag in Playmobil: „Retten, Bergen, Löschen, Schützen für kleine und große Feuerwehrfans“ heißt es am 13. und 14. August, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr.