Eigener Raum für den Aussichtsturm

+ © Florian Hesse Jeweils acht Bilder im Hochformat werden zum Querformat im neuen Raum des Regionalmuseums, der dem Aussichtsturm an der Karlshöhe gewidmet ist. © Florian Hesse

Halver - Mit einem neuen Raum zum Aussichtsturm auf der Karlshöhe geht das Regionalmuseum in der Villa Wippermann an der Frankfurter Straße in die nächste Runde. Mit dem Auslaufen der gut frequentierten Hundertwasser-Ausstellung steht das Obergeschoss ab sofort wieder dem Museum zur Verfügung, das mit frischen Ideen und Exponaten aufwarten kann.