Regionale: 2. Stern für Projekte im MK

Von: Florian Hesse

Das Kreativ-Quartier Wippermann hat den 2. Stern im Wettbewerb der Regionale 2025 erhalten. © Florian Hesse

Zwei für den Wettbewerb der Regionale 2025 angemeldete Projekte der Volme-Kommunen haben den 2. Stern im insgesamt dreistufigen Verfahren erhalten.

Halver/Schalksmühle – Ausgezeichnet wurden der Denkhof in Halver und das Kultur- und Begegnungszentrum 8Giebel in der Nachbargemeinde Schalksmühle. Sicher wird eine Förderung mit der Vergabe des 3. Sterns.



Die Regionale 2025 ist ein Strukturprogramm des Landes NRW. Sie wird aus Mitteln der Städtebauförderung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt. Koordiniert wird das Verfahren durch die Südwestfalen-Agentur.



„Die Stadt Halver möchte aus einer alten Industriefläche einen neuen Anziehungspunkt im Zentrum der Stadt machen. Das alte Wippermann-Gelände soll zu einem multifunktionalen Ort für digitales, innovatives und kooperatives Arbeiten und Kulturerlebnisse werden. Mit der Umsetzung soll den Menschen in der Region ein zukunftsweisendes und an die zukünftigen Arbeits- und Lebensbedingungen angepasstes Quartier zur Verfügung stehen. Hier ergänzen sich Kreativschmiede, BildungsHub und Stagehalle für Veranstaltungen zu einem für alle Menschen offenen Ort mitten in der Stadt. Das „Kreativ.Quartier.Wippermann“ ist in der Regionale 2025 eines von vier Leuchtturmprojekten des interkommunalen Vorhabens „5G*meinden bauen ihr Netz der Zukunft“, heißt es in der Begründung.



Ebenfalls ausgezeichnet: das Schalksmühler Projekt 8Giebel © Görlitzer, Bettina

Das weitere Leuchtturmprojekt entsteht in Schalksmühle: „Die Kreuzkirche in Schalksmühle wird umgebaut zu 8Giebel – einem Ort für Kultur, Bildung und Begegnung. Der Umbau läuft bereits. In einem ersten Schritt wird das Gebäude ertüchtigt und neue Technik installiert, um Raum zu schaffen für Konzerte, kulturelle Bildung, Theater, Workshops und Gastronomie. Das Projekt der Gemeinde Schalksmühle soll aber in mehreren Stufen umgesetzt und erweitert werden. All dies passiert unter intensiver Beteiligung von Institutionen und Bürgerschaft. Schon 25 Mitwirkende haben sich gefunden, die als 8Giebel-Plenum die Programmatik des Hauses mitgestalten und aktiv mitwirken“, so die Südwestfalen-Agentur in ihrer Mitteilung weiter.