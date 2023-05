Regionale im Blick: Vize-Ministerpräsident aus Belgien besucht Halver

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Das Tortenatelier bereitete extra eine Torte mit den Wappen der Stadt Halver und der belgischen Provinz zu. Der Minister schnitt die Torte an. © Kortmann

Hoher Besuch aus Belgien: Antonios Antoniadis, belgischer Vize-Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft, besichtigte mit einem Team die Regionale-Projekte in Halver.

Halver – Der Blick von Antonios Antoniadis ging hoch zum Fenster mit dem Motiv „Der Sauerländer“ im Besprechungssaal des Rathauses an der Thomasstraße. „Das ist also der Sauerländer?“ , fragte er und lächelte. Antoniadis ist Vize-Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien und war am Dienstagnachmittag mit einer Delegation in Halver zu Gast.

Wir möchten von Ihnen lernen. Und vielleicht so die Fehler nicht machen, die Sie in der Vergangenheit gemacht haben.

Mit dabei waren auch Vertreter der Südwestfalen Agentur und die Bürgermeister der Städte Meinerzhagen, Kierspe, Schalksmühle und Herscheid .

Vize-Minister Antonios Antoniadis (Dritter von rechts) beäugte die Regionale Projekte „Oben an der Volme“. Auch die Bürgermeister der anderen Kommunen kamen nach Halver. © Kortmann, Thilo

Der Grund für den hohen Besuch: „Wir möchten von Ihnen lernen. Und vielleicht so die Fehler nicht machen, die Sie in der Vergangenheit gemacht haben“, erklärte der Vize-Minister für Gesundheit, Soziales, Raumordnung und Wohnungswesen. Und gerade Letzteres spielte eine wichtige Rolle bei dem Besuch, denn die belgische Delegation wollte von den Regionale-Projekten 2013 und 2025 lernen. Man plane nämlich Ähnliches im Nachbarland, so Antonios Antoniadis.

Barrierefreiheit

Deshalb ging es nach einer Begrüßung mit Vorstellungsrunde, einer Präsentation der Regionale-Projekte durch Thomas Gehring von der Stadt Halver und einem Kaffeetrinken mit einer vom Tortenatelier extra zubereiteten Torte, verziert mit den Wappen der Stadt Halver und der belgischen Provinz, auch gleich zu den wichtigsten Umsetzungen der Regionale 2013. Zunächst wurde der Anbau des Rathauses besichtigt, der das Gebäude barrierefrei macht. „Insbesondere Barrierefreiheit ist ein wichtiger Aspekt der Regionale-Projekte“, erklärte Bürgermeister Michael Brosch.

Besichtigung der Villa Wippermann

Anschließend wurde die Villa Wippermann besichtigt, „ein Architekturschatz, der im Rahmen der Regionale 2013 liebevoll saniert wurde“, erklärte Gehring. Die Sanierungskosten hätten 1,2 Millionen Euro betragen. Zu dem Rundgang gehörten ebenfalls die Schieferhäuser oder auch Kulturhäuser mit dem Kunstverein Vakt sowie dem Kreativ Quartier Wippermann. Dort war auch „Hub45 – neue Orte des digitalen Arbeitens“ ein wichtiger Punkt.

Für die Belgier war es ein langer Tag, denn zuvor wurden unter anderem schon Projekte in Attendorn und in Herscheid an der Nordhelle unter die Lupe genommen.