Trösten und dienen: Regina Passoth ist Beerdigungsleiterin in Halver

Halver - „Man kennt die Menschen nicht, zu denen man kommt, und man muss damit umgehen.“ Das ist die Erfahrung, die Regina Passoth macht, wenn sie die Angehörigen Verstorbener besucht. Trost spenden, ohne sich aufzudrängen. Das ist ihr Ziel.

„Begräbnisleitungsdienst“ – das ist ein sperriges Wort für eine Aufgabe, die sonst in der Öffentlichkeit eher hauptamtlichen Geistlichen zugerechnet wird. Es sind nicht besonders viele Laien im Bistum Essen, die sich auf diese Weise in ihren Gemeinden in diesen Dienst stellen. Erst seit 2013 gibt es die Funktion erst offiziell.

Wurzeln in Breckerfeld

Regina Passoth, 47 Jahre alt und mit Wurzeln in Breckerfeld, hat im Oktober den vierten Ausbildungsgang des Bistums Essen zur Begräbnisdienstleiterin beziehungsweise -leiter abgeschlossen. Nun verstärkt sie das pastorale Team der Pfarrei Christus König. Im Angehörigengespräch bereitet sie die Beerdigung vor und spricht von der „Trauerfeier“, die im Idealfall stattfindet, wenn Familie und Freunde Abschied nehmen im Bewusstsein der Auferstehung: „Die Auferstehungsbotschaft ist der Kern meines Glaubens.“

Die offizielle Beauftragungsfeier für sie hat am 19. April stattgefunden. In Kürze wird sie ihre zweite Beerdigung selbstständig leiten. Auf dem Weg dorthin haben die Geistlichen ihrer Pfarrei sie begleitet, sie mitgenommen zu Angehörigengesprächen, eigene Erfahrungen an sie weitergegeben. Ein Sprung ins kalte Wasser war ihre erste Beisetzung vor wenigen Wochen daher nicht. „Ich fand es gut, dass mir keiner auf die Finger guckt“, sagt sie aber rückblickend und freut sich über neue Erfahrungen. „Man lernt interessante Menschen kennen“, hat sie erfahren.

Verstärkung für das Team

Der Gedanke, sich auf diese Weise in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, hat sie bereits im Studium gefasst. „Was kann ich“, hat sie sich gefragt und ist zum Schluss gekommen, dass der Umgang mit Sprache die Stärke ist, die sie einbringen möchte. Ihr beruflicher Hintergrund prädestiniert sie für die Aufgabe. Sie ist freie Autorin, Übersetzerin und hat ihren Bachelor als Religionspädagogin erworben. „Ohne den Menschen damit auf die Nerven zu gehen, möchte sie Gott in der Welt lebendig halten und zur Sprache bringen“, heißt es bei Domradio Köln über sie.

Pfarrer Claus Optenhöfel freut sich über die Verstärkung für die große Pfarrei mit ihren vier Städten und Gemeinden. Im Team, zu dem nun auch Regina Passoth gehört, werden die Beerdigungen und die Wünsche der Angehörigen untereinander abgesprochen. „Wir erfüllen alle Wünsche, wenn wir es können“, sagt der Pfarrer. An der neuen Kollegin an seiner Seite wird das wohl nicht scheitern.