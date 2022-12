Bauleitplanung mit Stolperstricken

Von: Florian Hesse

Im Rathaus rauchen die Köpfe. Wie geht es weiter mit den Projekten Schillerstein und Herksiepe? © Florian Hesse

Bei den geplanten Neubaugebieten Herksiepe/Schillerstein wird es an mehreren Stellen kompliziert – planerisch wie finanzpolitisch.

Halver - Sie sollen einerseits möglichst schnell zur Schaffung von Wohnraum erschlossen werden, zum anderen durch den Verkaufserlös der Grundstücke den städtischen Haushalt entlasten.

Angestoßen wurden sie durch den damaligen Kämmerer, Markus Tempelmann. Sein Ziel war es, eine Sonderreglung des Baugesetzbuchs zu nutzen, den Paragrafen 13b des Baugesetzbuchs, der befristet ein beschleunigtes Verfahren zur Linderung der Wohnungsnot erlaubt. Städten und Gemeinden wird es damit grob gesagt möglich, auch Flächen bis zu einer gewissen Größe zu erschließen, die nicht Bestandteil der Regionalplanung sind. Die Anpassung des Flächennutzungsplans kann später erfolgen. Im August 2019 hatte das Bauministerium die NRW-Kommunen dazu ausdrücklich ermutigt und auch die Bezirksregierungen entsprechend in Kenntnis gesetzt.



Im Schreiben an die Stadt Halver weicht das zuständige Dezernat bei der Bezirksregierung Arnsberg von dieser Linie ab. Beiden Halveraner Projekten hält es „raumordnungsrechtliche Bedenken“ entgegen, so die rechtliche Bewertung. Die Planung widerspreche dem Ziel einer „flächensparenden und bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung“. Denn für die Stadt Halver bestehe „kein Handlungsbedarf für die Ausweisung neuer Wohnbauflächen“. Arnsberg verweist auf einen rechnerischen Bedarf von rund 4 Hektar Fläche. Dem gegenüber stelle das Siedlungsflächenmonitoring Reserven von rund 19 Hektar fest.



Im Ergebnis fordert der RP eine erneute Vorlage der Planungsabsicht, nachdem eine Umplanung der nicht mehr benötigten Flächen abgeschlossen sei. Im Ergebnis: Die Stadt muss erst andere Flächen planerisch aufgeben, bevor Arnsberg grünes Licht gibt.



Hinzu kommt eine weitere Erwägung speziell mit Blick auf das gewählte beschleunigte Verfahren (§ 13b Baugesetzbuch). Die entsprechenden Voraussetzungen seien für Schillerstein/Herksiepe nicht erfüllt, weil sich die Bebauung nicht an den vorhandenen Ortsteil anschließe, wie es erforderlich sei, sondern einen neuen Siedlungsansatz bedeute, der stichartig in die Landschaft hineinrage. Die „Berührung“ des geplanten und des vorhandenen Baugebiets reiche für den Begriff des „Anschließens“ nicht aus.

Mit den genannten baurechtlichen Fragen und Verstrickungen könnte die Stadt Halver nun in eine neue Situation geraten, so die Sorge beispielsweise der Planungsausschussvorsitzenden, Martina Hesse. Das gewählte Verfahren nach § 13b ist mit Fristen verbunden. Bis Ende 2024 muss ein Satzungsbeschluss stehen, der Baurecht schafft. Alternative wäre – dann wieder mit Änderung des Flächennutzungsplans – der Versuch, in einem normalen Bebauungsplanverfahren von vorne anzufangen mit jahrelangen Verzögerungen. Das Ziel, zeitnah Familien in Halver die Chance auf die eigenen vier Wände zu ermöglichen, wäre dann verfehlt, so die Befürchtung.