Regenbogenschule: Container eingeweiht

Von: Sarah Lorencic

Die Schulcontainer der Regenbogenschule sind eingeräumt und werden bereits genutzt. Gerade rechtzeitig wurde alles für den Schulstart fertig. In dem Container-Komplex befinden sich jetzt zwei neue Klassenräume und zwei Toiletten. © Sarah Lorencic

Noch stehen hier und da ein paar Umzugskisten in den Ecken. Aber im Großen und Ganzen sind alle neuen und umfunktionierten Räume am Hauptstandort der Regenbogenschule eingerichtet und wurden in den ersten Tagen nach den Sommerferien schon benutzt.

Halver – „Es war eine Punktlandung“, wie Timm Rietschel aus dem städtischen Bauamt sagt. Am Dienstagabend wurden die Schulcontainer, die auf dem Gelände der Grundschule aufgestellt wurden und zwei neue Räume schaffen, eingeräumt. Genutzt werden sie als Förderräume und nicht wie ursprünglich geplant als Klassenzimmer. Dafür wurden die zwei Räume der Offenen Ganztagsschule (OGS), der „Blaue Salon“ und der „Dschungel“, zu Klassenräumen für die neuen Erstklässler umfunktioniert und die OGS ist in die alten Förderräume im Sondertrakt und in den Pavillon gezogen. Für die OGS bedeutet das mehr Platz (wir berichteten).

In der alten Lehrküche wurde eine zweite Mensa eingerichtet, um die Wege für die Schülerinnen und Schüler kurz zu halten. Damit wurde der Raum auch reaktiviert, wie Timm Rietschel sagt. Dafür wurde er aufwendig saniert. Wegen eines Wasserschadens musste die Decke erneuert werden und bekam in diesem Zuge LED-Spots eingebaut. Um in dem Raum mit neuer Nutzung einen Platz für eine große Spülmaschine und Essenswagen zu schaffen, wurde eine kleine Wand gezogen. In der kleinen Nische hat jetzt alles seinen Platz. Lange stand die Lehrküche leer und wurde nur sporadisch zum Kochen und Backen genutzt. Jetzt wird der große Raum täglich mit vielen Kindern gefüllt sein.



Aus neun Containern wurde ein Zwei-Klassen-Komplex. © Sarah Lorencic

Endlich ein Büro für die OGS-Leitung

Für OGS-Leiter Kai Henning ist das die „optimale Lösung“. Auch er sitzt seit Beginn des Schuljahrs in seinem eigenen Büro und hat nicht mehr nur einen Schreibtisch in der Mensa im Obergeschoss stehen. Im alten Kartenraum hat er jetzt einen guten Blick auf den Schulhof und genügend Platz für Elterngespräche oder Teamsitzungen.



Rechtzeitig fertig geworden sind auch die neuen Toiletten am Pausenhof. Die Jungen- und Mädchentoiletten wurden komplett erneuert. Zusätzlich wurde Raum für eine Behindertentoilette geschaffen.



OGS-Leiter Kai Henning hat jetzt ein eigenes Büro im alten Kartenraum. © Sarah Lorencic

Timm Rietschel zeigt sich zufrieden und ist froh, dass alles in den Sommerferien geklappt hat. Das sei nicht selbstverständlich – zum einen aufgrund der Auslastung der Gewerke und zum anderen wegen der Lieferzeiten von Material. Die Sommerferien als Zeitraum sind ein wichtiges Zeitfenster, sagt Rietschel. Urlaub machen er und seine Kollegin Katrin Siegmund, die sich unter anderem um Humboldt- und Lindenhofschule kümmert, erst später. In der nächsten Zeit wird der Bauhof noch den Sand im Sandkasten der Schule austauschen und dann sind fürs Erste alle Aufgaben abgearbeitet.



Für die kommenden Herbstferien sind bereits die nächsten Projekte geplant. In der Zeit vom 4. bis zum 15. Oktober wird ein Teil des hinteren Gebäudeteils der Regenbogenschule eingerüstet. Hintergrund ist eine Fassadensanierung, die dringend nötig ist, wie Rietschel sagt. Unter- und Oberputz werden erneuert, dann folgt ein neuer Anstrich. Bis jetzt ist das nur an der Seite angedacht, die Richtung Kita Wundertüte zeigt. Mit Blick auf die gesamte Schule vom Pausenhof aus, fängt Timm Rietschel an zu überlegen und findet auch, dass die Fassade mehr Farbe gebrauchen könnte. Aber das ist erst einmal nur eine Idee.



Die alte Lehrküche ist jetzt eine zweite Mensa. Der Raum wurde vorher kaum genutzt. © Sarah Lorencic

Der „Blaue Salon“ ist auch fertig. Er befindet sich jetzt im Sondertrakt - in einem der alten Förderräume, gleich neben der Lehrküche/Mensa 2. © Sarah Lorencic

Die neue Behindertentoilette für Schülerinnen und Schüler. © Sarah Lorencic

In den Herbstferien wird die Außenfassade saniert. © Sarah Lorencic