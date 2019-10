Viele schlechte Früchte: Apfelernte fällt dürftig aus

Weniger Äpfel

+ © Salzmann Christoph Schlesinger berichtete von einer geringen Ausbeute. Die Früchte seien faul vom Baum gefallen. © Salzmann

Halver - In diesem Jahr gibt es in Halver nur eine dürftige Apfelernte. Die Sammlung an der Heesfelder Mühle fiel dementsprechend klein aus.