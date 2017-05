Oberbrügger Dorfladen mit Verspätung

+ © Loer © Loer

Halver - Der Dorfladen in Oberbrügge kommt später als geplant. Grund dafür sind steuerrechtliche Probleme in der angedachten Rechtsform. „Wir rechnen damit, dass die konkreten Rahmenbedingungen für die weiteren Planungsschritte erst zu Beginn des nächsten Jahres vorliegen“, schreibt Initiator Kristian Hamm in einem Newsletter.