Rauch über Halver: Feuerwehr rückt zu Brand neben Kirche aus

Sirenenalarm in Halver wegen Brand neben Kirche Christus König

+ © Florian Hesse Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. © Florian Hesse

Rauch über der Innenstadt und Sirenenalarm sorgten am Sonntag für Aufsehen. Die Feuerwehr rückte zu einem Brand aus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Halver - Am Sonntagmittag heulten die Sirenen in Halver: Stadtalarm. Eine Rauchwolke hing über der Hermann-Köhler-Straße. Der Feuerwehr wurde gegen 13.35 Uhr ein Brand gemeldet. Sie rückte aus, verstärkt durch DRK und THW. Beißender Brandgeruch zog dabei über den Hohenzollernpark in Richtung Innenstadt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen bereits weit sichtbar in den nahestehenden Obstbaum.

+ Flammen schlugen in den nahestehenden Baum. © Florian Hesse

Betroffen vom Brand war das Wirtschaftsgebäude mit mehreren Garagen im Hinterhof von Kirche und Pfarrhaus der Katholischen Kirchengemeinde Christus König. Ein Mädchen, Bewohnerin des Hauses, hatte das Feuer zuerst bemerkt und Pfarrer Claus Optenhöfel verständigt, der nach der Alarmierung noch versuchte, mit Feuerlöschern die Ausbreitung zu verzögern.

„Erhebliche Brandlast“ laut Feuerwehr

Das im Gebäude in großer Menge gelagerte Holzmobiliar hatte noch kein Feuer gefangen, als die Feuerwehr mit dem Löschangriff begann. „Erhebliche Brandlast“, kommentierte ein Feuerwehrmann das vorgefundene Szenario.

+ Da Dach musste geöffnet werden. © Florian Hesse

Mit dem Handlöscher allein allerdings hatte der Geistliche keine Chance. Die Seitenwand des Gebäudes hatte bereits in vollem Umfang Feuer gefangen, das dann auch in die Dachkonstruktion vordrang. Im Ergebnis mussten die Feuerwehrleute das Dach öffnen.

+ Feuer im Hinterhof der Kirche. © Florian Hesse

Weil die Einsatzstelle für schweres Gerät nicht zugänglich war, gingen die Wehrleute parallel über die Rettungsbühne von der Jägerstraße aus gegen das Feuer vor, sodass über Vorgärten, Baugerüst und Bühne der Angriff im Hinterhof von allen Seiten erfolgte.

Erkenntnisse zur Brandursache gab es nicht. Den Ausgang hatte das Feuer offenbar in Abfalleimern direkt an der Gebäudewand genommen.